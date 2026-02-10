CPCCS activa mecanismo para reemplazar a Alexandra Villacís en la Judicatura

Alexandra Villacís envió un oficio al CPCCS solicitando que, antes de resolver el pedido de la Judicatura, se verifique el supuesot impedimento.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió este 10 de febrero de 2026 activar el mecanismo para reemplazar a Alexandra Villacís como vocal suplente de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

La moción fue presentada por la vicepresidenta del CPCCS, Jazmín Enríquez, y contó con el apoyo de la mayoría del Pleno. Según la resolución de los consejeros, el reemplazo de Villacís será designada para que complete el periodo 2025 - 2031 de la Judicatura.

Durante la votación, el consejero David Rosero solicitó que se verifique en tiempo real la página del Ministerio del Trabajo para constatar si persistía el impedimento para ejercer cargos públicos. La secretaria del Consejo confirmó que, hasta el momento de la sesión, dicho impedimento se mantenía vigente.

El Consejo de la Judicatura pidió al CPCCS designar un nuevo vocal suplente tras descubrir que Alexandra Villacís Parada no puede ejercer funciones públicas.



CPCCS convoca a veeduría y pide terna a la Corte Nacional

La resolución del CPCCS también dispone la convocatoria a la ciudadanía para conformar la veeduría que vigilará el proceso de selección y designación del vocal suplente del Consejo de la Judicatura, de la terna proveniente de la Corte Nacional de Justicia. Las postulaciones se recibirán desde las 08:30 del 12 de febrero de 2026 hasta las 17:00 del 27 de febrero de 2026.

El Pleno del CPCCS también dispuso solicitar al presidente (e) de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, que remita la terna para la selección y designación del vocal suplente, de la fuente de la Corte Nacional de Justicia, a fin de cumplir el período restante 2025-2031.

Villacís envió oficio que no fue leído por parte del CPCCS

Previo a la sesión del CPCCS, Alexandra Villacís remitió un oficio al CPCCS, al Ministerio del Trabajo, a la Corte Nacional de Justicia y al propio Consejo de la Judicatura para aclarar su supuesto impedimento laboral que habría sido notificado por parte de la Judicatura, pero no fue conocido por el Pleno.

En el oficio, la vocal suplente dejó constancia de que no existe impedimento legal ni laboral que limite o inhabilite el ejercicio de sus funciones públicas, y solicitó que se tome en cuenta la información oficial del SRI para las verificaciones, registros o actualizaciones administrativas que correspondan, conforme al ordenamiento jurídico vigente.

Consejera cuestionó que no se solicitara informe jurídico

Durante la votación, la consejera Piedad Cuarán cuestionó que el Pleno del CPCCS no haya solicitado un informe jurídico para valorar lo solicitado por el Consejo de la Judicatura, pese a que el mismo no es vinculante para las decisiones del Consejo.

Cuarán incluso sostuvo que los oficios enviados por el Consejo de la Judicatura, respecto al supuesto impedimento de Alexandra Villacís, no adjuntan documentación que lo certifique. Además, tampoco se dio lectura al oficio enviado más temprano por Villacís.

