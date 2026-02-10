Expreso
Villacís rechaza impedimento y asegura que está al día con el SRI.
Alexandra Villacís al CPCCS: "No existe impedimento legal ni laboral real"

La vocal suplente de Mario Godoy pide que se verifique su supuesto impedimento antes de tratar el pedido de la Judicatura

La vocal suplente del Consejo de la Judicatura, Alexandra Villacís, remitió un oficio al Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), al Ministerio del Trabajo, a la Corte Nacional de Justicia y al propio Consejo de la Judicatura para aclarar su supuesto impedimento laboral que habría sido notificado por parte de la Judicatura.

Según el documento, Villacís fue notificada el 9 de febrero de 2026, a las 15h08, sobre una posible asunción temporal del cargo, tras la licencia solicitada por Mario Godoy. En ese contexto, se inició el proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos legales exigidos para ejercer la función

Sistema reflejó una presunta deuda tributaria

Durante dicha verificación, el sistema del Ministerio del Trabajo registró un supuesto impedimento laboral, atribuido a una presunta deuda con el Servicio de Rentas Internas (SRI), lo que motivó la aclaración formal presentada por la vocal suplente

Sin embargo, Villacís señaló que, ante esta novedad, realizó de forma inmediata una verificación directa con el SRI, entidad que confirmó expresamente que no mantiene deuda alguna y que se encuentra al día en todas sus obligaciones tributarias. Como respaldo, adjuntó el Certificado de Cumplimiento Tributario emitido el 9 de febrero de 2026

Villacís solicita corrección administrativa

En el oficio, la vocal suplente dejó constancia de que no existe impedimento legal ni laboral que limite o inhabilite el ejercicio de sus funciones públicas, y solicitó que se tome en cuenta la información oficial del SRI para las verificaciones, registros o actualizaciones administrativas que correspondan, conforme al ordenamiento jurídico vigente

Finalmente, Villacís reiteró que toda actuación institucional debe observar los principios de debido proceso, seguridad jurídica y transparencia, y expresó su disposición a entregar información o documentación adicional si fuese requerida.

El Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) sesionará este martes 10 de febrero de 2026 para conocer y tramitar el pedido del Consejo de la Judicatura de activar el mecanismo de reemplazo de Alexandra Villacís, vocal suplente de Mario Godoy, por un supuesto incumplimiento.

