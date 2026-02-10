Independencia judicial bajo escrutinio por nombramiento de Damián Larco en Judicatura

Aunque la discusión sobre la falta de independencia judicial no es nueva en Ecuador, las alarmas se han encendido por el nombramiento de Damián Larco, como reemplazo temporal de Mario Godoy. El estudiante de Derecho, exdirector del Servicio de Rentas Internas (SRI) y delegado de Daniel Noboa preside el Consejo de la Judicatura, desde la madrugada del 10 de febrero de 2026. Los consultados coinciden en que el hecho es ilegal.

El martes 17 recién se conocerá si la Comisión de Fiscalización recomienda o no que el pedido de juicio político contra Mario Godoy pase al Pleno. Sin embargo, desde la Asamblea Nacional se sostiene que la salida de Mario Godoy es un hecho consumado. Por eso, incluso los vocales de la Judicatura se reunieron de urgencia, anticipándose a dejar a alguien de confianza del Ejecutivo.

En ese marco, abogados y analistas cuestionan el rol de los vocales de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en este proceso. Y, observan con sospecha cada decisión adoptada. Según afirman, la secuencia de acciones que han ocurrido desde el lunes 9 de febrero buscan dejar fuera a Alexandra Villacís, quien debía suceder a Mario Godoy, señalado por presuntas presiones a un juez anticorrupción y porque su entorno a defendido a narcotraficantes.

En ese sentido, Solanda Goyes, ex vocal del Consejo de la Judicatura, sostiene que la supuesta "inhabilidad" de Villacís para ejercer cargos públicos, según el Ministerio de Trabajo, "es un montaje. Modelo Fausto Jarrín- ADN". Además, explica que las inhabilidades en cargos de selección el CPCCS se revisan al momento de revisión de requisitos formales, una fase en todos los procesos. Y el 9 de septiembre del 2025, el Consejo validó que tanto ella como Godoy cumplían requisitos y no estaban inhabilitados.

Alexandra Villacís al CPCCS: "No existe impedimento legal ni laboral real" Leer más

Critican comportamiento arbitrario de vocales de la Judicatura y del CPCCS

El ex juez constitucional, Ramiro Ávila, cuestionó el proceder de los funcionarios públicos de alto nivel, como los miembros del Consejo de la Judicatura o del CPCCS porque "desde hace rato responden a un patrón de comportamiento arbitrario".

El también catedrático de la Universidad Andina, Ávila, enumeró los hechos que dan lugar a las críticas: El hecho de conseguir un certificado de inhabilitación laboral (de Villacís) y de convocar a una reunión de la Judicatura, que delibera a la madrugada. Suena —subrayó— a un pacto oscuro y sospechoso, como nos tienen acostumbrados.

"En el contexto del ejercicio de poder del señor Godoy es un acto más que demuestra la necesidad de depurar el Consejo de la Judicatura y la Función Judicial".

Ocurrió una grave intromisión en la justicia, opinó Darwin Seraquive

El abogado Darwin Seraquive, exsecretario del Consejo de Participación Transitorio, consideró que el uso del artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial, ha sido arbitrario. La norma señala que en caso de ausencia o impedimento del delegado de la Corte Nacional de Justicia y su suplente, se elegirá al presidente del Consejo de la Judicatura entre sus miembros. Opina que no es el caso, ya que antes, el CPCCS ya verificó el cumplimiento de requisitos y que no existan inhabilidades.

"Lo ocurrido es gravísimo porque demuestra que efectivamente existe una grosera y descarada intervención en la justicia. Esto no se debería puede permitir en ninguna parte del mundo, es vergonzoso. Se presume que todos los vocales han estado coludidos con poderes oscuros para manejar la justicia. El pueblo ecuatoriano tendrá que sacarlos a patadas".

Damián Larco inicia gestión con cambios técnicos y sanciones en la Judicatura Leer más

Esto opina la Federación Nacional de Abogados

Paúl Ocaña, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, indicó que el Ministerio de Trabajo tiene que responder cuál es la inhabilidad de Alexandra Villacís, que hizo que se le emita ese certificado. "Si no está debidamente justificado, cometieron un acto ilegal e ilícito porque se cambian hechos para inhabilitarla y que Larco pueda ser presidente".

Asimismo, Ocaña reitera que le parece lamentable que la justicia sufra un golpe tras otro y recuerda los casos Metástasis, Purga, Plaga y las acusaciones alrededor de Mario Godoy. "Ahora tenemos esta decisión que toman a horas de la madrugada y le quitan la posibilidad a la doctora Villacís; obviamente es algo más que empaña al sistema judicial. Se entendería que meten mano en la justicia y es gravísimo que en Ecuador no haya independencia judicial".

La designación no se hizo en el marco legal, dice Jorge Peñafiel

El abogado y exasambleísta de Construye, Jorge Peñafiel, comentó que la designación del presidente de la Judicatura debe darse siempre bajo reglas ordinarias, que no establecen que ante una supuesta inhabilidad de Alexandra Villacís, los vocales de la Judicatura puedan elegir un presidente temporal.

"Eso no existe. No existe la designación sustituta de un alterno. Por tanto no es legal. La prohibición de ejercer cargo público es un impedimento que existe solamente en el portal del Ministerio de Trabajo, ya que el SRI ha confirmado que ella no tiene obligaciones pendientes. Por tanto es un error o un su defecto es una posible manipulación del sistema del ministerio, para emitir un certificado, pese a que no está impedida".

De confirmarse eso, Peñafiel indicó que existiría "una falsedad ideológica del certificado de impedimento laboral, ese certificado tendría que ser actualizado o en su defecto obviado, para que ella asuma la presidencia, en reemplazo de Godoy".

Juicio político a Mario Godoy: RC se quedó sin testigos en el último día de pruebas Leer más

El rol de la Asamblea frente al nombramiento de Larco

El asambleísta Alfredo Serrano, presidente del PSC, indicó que el papel de la Asamblea únicamente es "protocolario", en la posesión de vocales titulares y suplentes del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, recordó que tienen la facultad de fiscalizar, por ejemplo a su director general, Jorge Maruri, que notificó a CPCCS para que nombren una nueva terna y ágilmente Andrés Fantoni convocó a la sesión para este 10 de febrero.

Además, Serrano pide preguntarle a Fabián Fabara, exdiputado socialcristiano, por qué en la noche del 9 de febrero negó que fueran a sesionar para reemplazar a Villacís. "Terminaron nombrando al delegado del Ejecutivo".

Serrano considera grave que se maneje así al sistema de justicia, afirmó y comentó que en el Pleno se bromea señalando, tras la detención de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil y la elección de Damián Larco, que "hay que dormir con terno o con calentador", para no salir en fotos de operativos con otras prendas de ropa.

Alfredo Serrano, como otros legisladores de la bancada correísta que pidieron la reserva de sus nombres, creen que Mario Godoy "está caído". En los corrillos legislativos se cuenta que el presidente Niels Olsen no quiso recibirlo en la sala VIP, cuando compareció a la Asamblea, el 5 de enero del 2026.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!