Juicio político a Mario Godoy: RC se quedó sin testigos en el último día de pruebas

Ninguno de los ocho testigos convocados por el correísmo asistió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional

Este 10 de febrero de 2026 fue el último día para la práctica pruebas en el juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

Ninguno de los ocho testigos convocados por la Revolución Ciudadana (RC) compareció este 10 de febrero de 2026 ante la Comisión de Fiscalización, en el último día para la práctica de pruebas dentro del juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

Para la última día de la práctica de pruebas estaba previsto que Fiscalización reciba los testimonios de ocho personas: Marco Rodríguez, presidente (e) de la Corte Nacional de Justicia; al periodista Andersson Boscán; al asambleísta Humberto Alvarado; a los exlegisladores Ramiro Vela, César Umajinga, Adriana García y Lenin Rogel; y a Wilfrido Espinoza Martínez.

Las mismas ocho personas ya fueron convocadas para la sesión que la Comisión de Fiscalización mantuvo el 9 de febrero de 2026, pero tampoco asistieron. En esa jornada, la mesa legislativa conoció, en sesión reservada, la última prueba documental presentada por Godoy, relacionada con informes del Ministerio del Interior.

Fiscalización preparará informe del juicio político a Godoy

De acuerdo con el cronograma de Fiscalización, una vez concluida la etapa de pruebas de cargo y descargo, el proceso entra en su fase final: la elaboración del informe que recomendará la censura o el archivo del juicio político contra Mario Godoy.

La mesa legislativa tendrá un plazo de cinco días (del 11 al 15 de febrero de 2026) para redactar y difundir este documento. No obstante, la normativa contempla una posible prórroga de cinco días adicionales para la remisión del informe, más 48 horas para notificar oficialmente al funcionario imputado.

Al finalizar la sesión, el presidente de la mesa de Fiscalización, el asambleísta Ferdinan Álvarez, sostuvo que se han agotado todas las vías para que ambas partes puedan practicar sus pruebas. Asimismo, que ha habido "cancha inclinada", como denunció en su momento el correísmo.

Alexandra Villacís es la vocal suplente de Mario Godoy. Foto: Flickr Asamblea Nacional

Godoy sobre supuesto impedimento de Alexandra Villacís

Por otro lado, el último día de práctica de pruebas en el juicio político contra Godoy coincidió con la polémica sesión extraordinaria del Consejo de la Judicatura, en la que se encargó la presidencia al vocal Damián Larco, tras una licencia solicitada por Godoy y un supuesto impedimento de la vocal suplente original, Alexandra Villacís.

“No hay nada oscuro en todo lo que ocurrió en la Judicatura. Que yo tome una licencia es algo que ya tenía pensado”, comentó, y señaló que, al determinarse el impedimento de Villacís, era necesario encargar la presidencia a uno de los vocales del Pleno del Consejo de la Judicatura.

El Consejo de la Judicatura solicitó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que inicie el procedimiento para designar al reemplazo de Alexandra Villacís como vocal suplente, debido a un supuesto impedimento por una deuda tributaria ante el Servicio de Rentas Internas (SRI).

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!