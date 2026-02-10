Corte Nacional deberá enviar terna para remplazar a Alexandra Villacís

El Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) acogió el pedido de la Judicatura y activó el mecanismo de reemplazo

La Corte Nacional de Justicia, presidida por Marco Rodríguez, deberá remitir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) la terna para designar al reemplazo de Alexandra Villacís como vocal suplente de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

El Pleno del CPCCS resolvió este 10 de febrero de 2026 activar el mecanismo para reemplazar a Villacís como vocal suplente de la Presidencia de la Judicatura. La decisión fue tomada por la mayoría, integrada por Andrés Fantoni, Jazmín Enríquez, Roberto Gilbert, David Rosero y Johanna Verdezoto.

Además de la conformación de la veeduría que vigilará la designación del nuevo vocal suplente, la resolución del Consejo dispone que la Corte Nacional de Justicia remita la terna con los nombres de los posibles reemplazos de Villacís.

¿Cómo será el proceso de designación del reemplazo de Villacís?

El mecanismo de selección está previsto en el artículo 12 del Reglamento para la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura 2025-2031. Dicho artículo señala que el mecanismo se puede activar con cuarenta y cinco días de antelación a la finalización del periodo en curso de los vocales o con la ausencia definitiva de uno o varios vocales principales y/o suplentes.

Una vez activado el mecanismo, la fuente de la vocalía ausente, en este caso de la Corte Nacional de Justicia, enviarán las ternas al CPCCS en el término máximo de diez días contado desde la notificación de la solicitud efectuada por el Pleno. Según el reglamento, las ternas deberán estar integradas por candidatos idóneos considerando los criterios de especialidad, experiencia, méritos, interculturalidad y la inexistencia de prohibiciones e inhabilidades.

El resto de etapas para la designación de vocales principales o suplentes son:

Verificación de requisitos e inhabilidades: una comisión técnica verificará los requisitos y las prohibiciones e inhabilidades de los postulantes

Impugnación ciudadana: el CPCCS abrirá un periodo de tiempo para la presentación de objeciones, mismas que serán valoradas y luego sustanciadas en una audiencia

Plan de trabajo: concluida la fase de impugnación ciudadana el Pleno del CPCCS convocará a los postulantes a una audiencia ante los consejeros para presentar su plan de trabajo.

Designación: la designación de los vocales se realizará mediante resolución motivada del Pleno del CPCCS para luego que sean posesionados por la Asamblea Nacional

El Pleno del CPCCS es presidido por Andrés Fantoni (c). Cortesía: Cpccs.

Consejeras del CPCCS cuestionan el reemplazo de Villacís

Previo a la sesión del CPCCS, Alexandra Villacís remitió oficios al CPCCS, al Ministerio del Trabajo, a la Corte Nacional de Justicia y a la propia Judicatura para aclarar su supuesto impedimento laboral, pero no fue conocido por el Pleno. En el oficio, dejó constancia de que no mantiene ningún impedimento.

Durante la votación, la consejera Piedad Cuarán cuestionó que el Pleno del CPCCS no haya solicitado un informe jurídico para valorar lo solicitado por el Consejo de la Judicatura, pese a que el mismo no es vinculante para las decisiones del Consejo.

Cuarán incluso sostuvo que los oficios enviados por la Judicatura, respecto al supuesto impedimento de Alexandra Villacís, no adjuntan documentación que lo certifique. Además, tampoco se dio lectura al oficio enviado más temprano por Villacís. Por su lado, la consejera Nicole Bonifaz votó en contra.

