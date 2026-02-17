Facultad de Medicina de la UCE denuncia alteración de notas y pide auditoría

Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Juan Emilio Ocampo, tras conocerse la denuncia por alteración de notas en Medicina.

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador (UCE) informó sobre alteraciones en notas de estudiantes de la Carrera de Medicina, detectadas tras una sesión extraordinaria del Consejo Directivo realizada el 16 de enero de 2026. El análisis se centró en asignaturas de Patología, Histología, Embriología y Bioquímica, donde se identificaron irregularidades en el sistema académico.

RELACIONADAS La Universidad Central inicia el proceso de admisión para el 2026

Según el comunicado fechado el 6 de febrero de 2026, 19 estudiantes que habían perdido las materias mencionadas “aparecen posteriormente como aprobados”. El Consejo Directivo conoció y resolvió el caso tras recibir un informe técnico del Departamento de Información y Tecnologías de la facultad.

El documento detalla que las alteraciones de notas se realizaron entre el 21 y 22 de octubre de 2025, utilizando el usuario “prquishpe” y desde la dirección IP 157.100.136.220. La información fue solicitada por el Decano para esclarecer lo ocurrido en el sistema SIU.

Alteración de notas en Medicina: lo que detectó el informe técnico

El Consejo Directivo resolvió solicitar a la Vicerrectora Académica y de Posgrado la apertura del sistema académico SIU a los docentes responsables de los paralelos afectados. El objetivo es que los profesores ingresen los puntajes “legítimamente obtenidos” por los estudiantes.

También se pidió la anulación de matrículas en las asignaturas aprobadas con calificaciones no reconocidas por los docentes responsables. La comunicación a los estudiantes involucrados se realizará una vez exista autorización del Vicerrectorado Académico.

Como parte de las acciones, se solicitó a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) una auditoría informática sobre el cambio de notas en los periodos 2024-2025 y 2025-2025. El requerimiento incluye identificar dirección IP, fecha, hora y estudiantes beneficiados.

Usuario “prquishpe” y rol activo en la Carrera de Medicina

Justicia en Ecuador: decanos alertan sobre la crisis y proponen una formación ética Leer más

El comunicado confirma que durante los días 21 y 22 de octubre el usuario “prquishpe”, perteneciente al Dr. Patricio Ricardo Quishpe Donoso, realizó las alteraciones mientras mantenía el “ROL de Director de la Carrera de Medicina ACTIVO”. Este dato forma parte de los resultados derivados de la auditoría solicitada.

Además, se pidió a la DTIC una revisión de perfiles y roles asignados a los usuarios “prquishpe” y “jeocampo”, incluyendo fechas de activación y desactivación, así como las direcciones IP y funcionarios que ejecutaron los procesos en los periodos señalados.

El documento subraya una diferenciación técnica entre “Usuario” y “Credencial”. Señala que las credenciales de acceso son “personales, únicas e intransferibles”, de acuerdo con la Política para el Manejo de Usuarios y Contraseñas de la institución.

Pedido de denuncia en Fiscalía por presunto delito informático

El Consejo Directivo también resolvió solicitar al Decano y al Director de la Carrera de Medicina que presenten una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, al presumir que se habría cometido un delito informático. Esta acción dependerá del informe definitivo de la DTIC.

Se informó que el Rector trasladó a la DTIC una solicitud de auditoría presentada por el Director de la Carrera de Medicina, Dr. Patricio Quishpe, de la cual se desprenden los resultados comunicados oficialmente.

Finalmente, el Decanato señaló que, una vez que la DTIC emita el informe respectivo solicitado por el Consejo Directivo, se presentarán las denuncias ante los órganos competentes y se añadirá el reporte a los 19 casos ya identificados.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!