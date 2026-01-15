Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

WhatsApp Image 2024-07-11 at 12.58.45
La Universidad Central es la más grande del país, con más de 50.000 estudiantes.archivo

La Universidad Central inicia el proceso de admisión para el 2026

La UCE brindará acompañamiento permanente a los aspirantes durante todas las fases

La Universidad Central del Ecuador (UCE) puso en marcha el primer periodo del proceso de admisión 2026, una etapa clave para miles de bachilleres que buscan un cupo en la institución. El proceso arranca con la fase de inscripciones, que se desarrollará del 19 al 31 de enero de 2026.

Te invitamos a leer: Hallan altar de la Santa Muerte durante operativo policial en el norte de Quito

Podrán inscribirse únicamente quienes completaron el registro único en la plataforma del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, entre el 18 y el 23 de diciembre de 2025. Este paso previo es indispensable para continuar con el ingreso a la universidad pública.

Av. Amazonas Quito

Movilidad en Quito: ¿cómo se ampliará la avenida Amazonas y cuánto costará?

Leer más

Con el fin de evitar confusiones, la UCE anunció que brindará acompañamiento permanente a los aspirantes durante todas las fases: desde la inscripción y evaluación, hasta la postulación, asignación y aceptación de cupos, y finalmente la matriculación.

Para ello, la institución mantiene activos sus canales oficiales de información, donde se difunde de forma clara el calendario, los requisitos y el paso a paso del proceso, en un intento por cerrar la brecha informativa que suele afectar a muchos postulantes.

Recomendaciones para los aspirantes 

Además, como parte de esta estrategia, la UCE invitó a las y los aspirantes a sumarse al canal oficial de WhatsApp de Admisión y Nivelación, así como a seguir el podcast informativo en vivo “Comunidad UCE”, un espacio pensado para resolver dudas en tiempo real. 

El programa se transmitirá todos los jueves, desde el 15 de enero de 2026, a las 11:00, a través del Facebook oficial de la Dirección General Académica.

RELACIONADAS

La universidad recomienda a los aspirantes mantenerse atentos únicamente a la información difundida por canales oficiales, para evitar rumores o datos erróneos que puedan afectar su participación en el proceso.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. La Universidad Central inicia el proceso de admisión para el 2026

  2. Caso Apagón: Fiscalía allana en Guayaquil empresa vinculada a uno de los sospechosos

  3. Nuevos acuerdos entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos apuntan a múltiples sectores

  4. Pronóstico del clima para la Costa y Amazonía este 15 de enero

  5. Cacao récord: El precio de la tonelada supera los $5.000

LO MÁS VISTO

  1. Cierre en avenida de las Américas: Así cambiará el tránsito en esta vía de Guayaquil

  2. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 15 de enero de 2026

  3. Marcela Aguiñaga: "Daule lo intentó", pero la falta de rentas tumbó el convenio vial

  4. Nuevas centrales en Guayaquil, Manta y Esmeraldas cubrirán los 260 MW de Pascuales

  5. Noche Amarilla 2026: precios y fechas confirmadas para Quito y Guayaquil

Te recomendamos