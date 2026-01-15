La Universidad Central inicia el proceso de admisión para el 2026

La UCE brindará acompañamiento permanente a los aspirantes durante todas las fases

La Universidad Central es la más grande del país, con más de 50.000 estudiantes.

La Universidad Central del Ecuador (UCE) puso en marcha el primer periodo del proceso de admisión 2026, una etapa clave para miles de bachilleres que buscan un cupo en la institución. El proceso arranca con la fase de inscripciones, que se desarrollará del 19 al 31 de enero de 2026.

Podrán inscribirse únicamente quienes completaron el registro único en la plataforma del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, entre el 18 y el 23 de diciembre de 2025. Este paso previo es indispensable para continuar con el ingreso a la universidad pública.

Con el fin de evitar confusiones, la UCE anunció que brindará acompañamiento permanente a los aspirantes durante todas las fases: desde la inscripción y evaluación, hasta la postulación, asignación y aceptación de cupos, y finalmente la matriculación.

Para ello, la institución mantiene activos sus canales oficiales de información, donde se difunde de forma clara el calendario, los requisitos y el paso a paso del proceso, en un intento por cerrar la brecha informativa que suele afectar a muchos postulantes.

Recomendaciones para los aspirantes

Además, como parte de esta estrategia, la UCE invitó a las y los aspirantes a sumarse al canal oficial de WhatsApp de Admisión y Nivelación, así como a seguir el podcast informativo en vivo “Comunidad UCE”, un espacio pensado para resolver dudas en tiempo real.

El programa se transmitirá todos los jueves, desde el 15 de enero de 2026, a las 11:00, a través del Facebook oficial de la Dirección General Académica.

La universidad recomienda a los aspirantes mantenerse atentos únicamente a la información difundida por canales oficiales, para evitar rumores o datos erróneos que puedan afectar su participación en el proceso.

