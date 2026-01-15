Hallan altar de la Santa Muerte durante operativo policial en el norte de Quito

El operativo se desarrolló en los sectores del Comité del Pueblo, Carcelén y la Roldós

Además del altar donde se veneraba a la Santa Muerte, se encontró sustancias sujetas a fiscalización.

Un altar dedicado a la denominada Santa Muerte fue encontrado por la Policía durante el operativo “Apolo II”, ejecutado el 14 de enero de 2026 en varios sectores del norte de Quito.

Te invitamos a leer: Movilidad en Quito: ¿cómo se ampliará la avenida Amazonas y cuánto costará?

El hallazgo se produjo en uno de los domicilios allanados en el marco de una intervención que dejó como resultado la aprehensión de 10 personas vinculadas a distintos delitos.

Vecinos del sur de Quito insisten en la salida de cárcel y reapertura de una vía Leer más

El operativo se desarrolló en los sectores del Comité del Pueblo, Carcelén y la Roldós, y contó con la participación de personal de los subsistemas preventivo, de inteligencia e investigación.

De acuerdo con información de la Policía, la acción forma parte de los operativos Apolo, una estrategia aplicada a escala nacional cuyo objetivo es reducir los índices delictivos en el país.

Durante los allanamientos, además del altar donde se veneraba a la Santa Muerte, los uniformados encontraron sustancias sujetas a fiscalización, que presuntamente iban a ser destinadas al expendio.

También se incautaron armas blancas, teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que fueron ingresados como indicios dentro del proceso investigativo.

Antecedentes de los aprehendidos

En total, 10 personas fueron aprehendidas. Seis de ellas por el delito de receptación, una con antecedentes penales por robo, mientras que cuatro individuos fueron aprehendidos por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, todos con antecedentes por el mismo delito.

Como parte de las evidencias, la Policía logró recuperar 11 motocicletas y cuatro vehículos reportados como robados, así como 24 terminales móviles, que se presume estarían relacionados con actividades ilícitas.

RELACIONADAS Retiran cámaras de videovigilancia instaladas por grupos delictivos en Quito

Las autoridades informaron que los operativos continuarán en distintos sectores del Distrito Metropolitano de Quito, como parte de las acciones para combatir la delincuencia organizada y el microtráfico.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!