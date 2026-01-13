Retiran cámaras de videovigilancia instaladas por grupos delictivos en Quito

Las cámaras estaban instaladas en espacios públicos, sectores residenciales, parques y zonas comerciales del sur

Efectivos de la Policía, Intendencia de Pichincha y Fuerzas Armadas realizaron los controles.

Este martes 13 de enero de 2026, el Director General del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, Juan Carlos Paladines, acompañado de equipos técnicos y tácticos de la Policía Nacional, Intendencia de Pichincha y Fuerzas Armadas, realizó un operativo para verificar cámaras de videovigilancia no regularizadas en distintos puntos del sur de Quito.

Durante la inspección, se constató la presencia de dispositivos de monitoreo instalados en espacios públicos, sectores residenciales, parques y zonas comerciales de Guamaní, Turubamba, Martha Bucaram, Girón, Buenaventura y Las Cuadras, que carecían de las autorizaciones legales para su funcionamiento.

Como resultado, se procedió al retiro de 38 cámaras, que podrán ser reclamadas por sus propietarios en un plazo de 30 días, siempre que puedan justificar su instalación conforme a la normativa vigente.

Paladines explicó que muchas de estas cámaras fueron colocadas de manera clandestina y que, aunque algunas podrían haber tenido fines de seguridad, la mayoría se usaba con otros propósitos, incluidos actos delictivos.

“Algunas cámaras pertenecen a grupos de delincuencia organizada, que las utilizan para monitorear la movilidad de la Policía o las Fuerzas Armadas, así como para facilitar actividades ilícitas como el tráfico de drogas”, indicó.

Hugo Torres, subcomandante del distrito Quitumbe, también mencionó que las cámaras retiradas estaban bajo control de grupos de delincuencia organizada.

Controles para prevenir riesgos y delitos

Agregó que los operativos permitieron decomisar dispositivos que se utilizaban para vigilar a servidores públicos y alertar a bandas criminales, facilitando su fuga y obstaculizando las acciones policiales.

El titular del ECU 911 resaltó que el operativo forma parte de las estrategias del Bloque de Seguridad Nacional para prevenir riesgos y delitos, garantizando la privacidad, los derechos y la seguridad jurídica de la ciudadanía frente al uso indebido de imágenes en espacios públicos.

Esta acción se realiza en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 214, que regula la instalación, uso y autorización de sistemas de videovigilancia en espacios públicos, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana.

El ECU 911 exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier cámara instalada de forma irregular a través de la línea única de emergencias 911 o mediante los canales web oficiales.

