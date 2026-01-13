Cámara registra atropellamiento a ciclista y fuga del conductor en Quito

La fuerza del impacto fue tal que en la vía quedó un fragmento del guardachoques del vehículo

El ciclista circulaba pro el carril derecho cuando fue impactado por el vehículo.

Un ciclista resultó gravemente herido tras ser embestido por un automóvil que, lejos de detenerse a auxiliarlo, huyó de la escena. El hecho ocurrió este 13 de enero de 2026 en Carcelén, norte de Quito.

El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes se observa que el ciclista circulaba por el carril derecho cuando el automóvil lo impacta de forma repentina.

La víctima cae de cabeza contra el pavimento. Segundos después, logra incorporarse con dificultad, apoyándose en una de sus manos. La fuerza del impacto fue tal que en la vía quedó un fragmento del guardachoques del vehículo implicado, que abandonó la escena sin prestar auxilio.

Diego Torres alertó del siniestro a la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Washington Martínez, director de la entidad, informó que la alerta se recibió este 13 de enero y que, de acuerdo con el video, el atropellamiento ocurrió pasadas las 08:00.

Tras la notificación, un agente de tránsito acudió al sitio y tomó contacto con el ciclista, quien presentaba hematomas y golpes producto del impacto. Con la información recabada y el material audiovisual, se elaboró el parte de tránsito, que posteriormente fue remitido a la Fiscalía con el objetivo de que el caso no quede en la impunidad.

Se presume que el conductor estaba distráido

Martínez señala que luego de un análisis preliminar del video, se presume que el conductor del vehículo estaba distraído. Aunque no se puede confirmar si utilizaba el teléfono celular, es evidente la desatención al volante.

En las imágenes se aprecia que el automotor intenta realizar una maniobra evasiva cuando ya era demasiado tarde. Pese a la gravedad del impacto, el ciclista sobrevivió y el conductor ya fue identificado.

Este es el primer caso de atropellamiento a un ciclista registrado en Quito en lo que va de 2026. De acuerdo con datos de la AMT, durante 2025 se reportaron 27 siniestros que involucraron a ciclistas, con un saldo de 26 personas lesionadas y tres fallecidas. Junio fue el mes más crítico, con siete accidentes y cinco heridos.

#RevocatoriaDeLicencias

El día de hoy -en las inmediaciones del Liceo La Alborada, sector Carcelén- un🚗blanco de placas PFH 1162 (propiedad de CHRISTIAN FLORES) arrolló de manera infame a un ciclista, él cobarde huyó del lugar.@AMT_Quito @movilidadquito_https://t.co/kvKFRXgcKF pic.twitter.com/TvqpTA1KJm — Ciclismo Urbano Quito (@CiclismoQ) January 13, 2026

