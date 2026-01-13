Pabel Muñoz pide al Gobierno financiar hasta el 60 % de la ampliación del Metro

La primera línea del Metro se construyó con aportes del Gobierno Central y del Municipio de Quito

Pabel Muñoz durante un encuentro con los medios este 13 de enero de 2026.

La ampliación del Metro de Quito hasta La Ofelia sumó un paso más tras la adjudicación para los estudios a la empresa española Técnica y Proyectos S.A. (Typsa).

Este 13 de enero de 2026, el alcalde Pabel Muñoz también confirmó que, en diciembre pasado, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó un crédito por 80 millones de dólares destinado a la ampliación del Metro.

No obstante, insistió en que el proyecto requiere un respaldo del Ejecutivo y formalizó el pedido al Gobierno Nacional para que financie entre el 50 y el 60 % de la obra.

Muñoz recordó que en diciembre de 2024 el presidente Daniel Noboa se comprometió a apoyar la iniciativa. “Nosotros pedimos sentarnos a conversar sobre un esquema de financiamiento con un 50 o 60 % entre el Gobierno Central y el Municipio”, señaló, al subrayar que la primera línea del Metro también se construyó con aportes conjuntos y créditos de organismos multilaterales.

¿Qué contemplan los estudios?

Los estudios definitivos de la ampliación contemplan la definición de la expansión ferroviaria urbana, el diseño de nuevos túneles, el perfilamiento de líneas férreas hasta Calderón y el fortalecimiento integral del sistema ferroviario de Quito, lo que implicará la incorporación de más trenes. El plazo de ejecución de esta fase será de un año.

El presupuesto referencial del proceso para los estudios ascendía a 11,9 millones de dólares, pero tras la fase de negociación el monto adjudicado se redujo a 9.958.105,89 dólares, sin IVA.

Asimismo, el plan incluye la construcción de 5,3 kilómetros de túnel y cuatro nuevas estaciones, con el objetivo de mejorar la cobertura y capacidad del sistema hacia el norte de la ciudad.

¿Quién es Typsa?

La empresa adjudicataria, Typsa, es un grupo independiente de ingeniería, arquitectura y consultoría con más de 50 años de experiencia a nivel internacional. La firma ha participado en proyectos de infraestructura, energía, medio ambiente y desarrollo urbano, trabajando tanto con entidades públicas como privadas y acompañando los procesos desde el diseño hasta la puesta en operación, según detalla en su página web.

