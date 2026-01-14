Encuentro por la seguridad vial impulsa el debate de soluciones en Quito

En el espacio se puso sobre la mesa experiencias, reclamos y propuestas concretas

Más de 400 personas se dieron cita este 14 de enero de 2026 en el Teatro del Colegio Benalcázar, en el norte de la ciudad, con una preocupación común: la inseguridad vial en las calles de Quito.

El Encuentro por la Seguridad Vial reunió a dirigentes barriales, estudiantes, transportistas, ciclistas, académicos y activistas que, desde distintos frentes, buscan construir una movilidad más segura, humana y responsable para la capital.

En el espacio se puso sobre la mesa experiencias, reclamos y propuestas concretas. El objetivo central es elaborar y firmar un pacto ciudadano por la seguridad vial, un documento que será presentado a la ciudadanía y a las autoridades, y que servirá como insumo para el Acuerdo Quito.

La jornada fue impulsada por el concejal Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad, quien insistió en que los siniestros de tránsito no pueden seguir viéndose como hechos aislados o inevitables.

“Cada siniestro vial evitable representa una vida perdida y una familia afectada. No podemos normalizar estas muertes ni acostumbrarnos a cifras que esconden historias humanas”, señaló durante la apertura del encuentro.

De acuerdo con cifras oficiales, en 2025, Quito registró 3.300 siniestros de tránsito y 296 personas fallecidas, en hechos que, en su mayoría, pudieron evitarse.

Para muchos de los asistentes, estos números reflejan fallas en controles, educación vial y corresponsabilidad ciudadana, pero también la necesidad de decisiones firmes desde las instituciones.

El encuentro reunió a una amplia diversidad de actores: representantes de universidades y colegios públicos y privados, dirigentes barriales, gremios del transporte público, transporte pesado y taxismo de Pichincha, colectivos de ciclistas, organizaciones animalistas y ambientalistas, así como agrupaciones vinculadas a la movilidad y la seguridad vial.

A lo largo del evento se abordaron temas como la situación actual de la movilidad en Quito, la visión municipal para una movilidad segura y sostenible, el enfoque de sistema seguro, las políticas nacionales de seguridad vial y experiencias internacionales que han logrado reducir los siniestros.

También se discutió el rol del control, la implementación de normas y la corresponsabilidad de peatones, conductores y autoridades.

El encuentro cerró con la recopilación de recomendaciones del público, que servirán como base para el trabajo de la Comisión de Movilidad y para la construcción de propuestas orientadas a reducir los siniestros de tránsito.

La apuesta, coincidieron varios participantes, es clara: que la seguridad vial deje de ser un tema secundario y se convierta en una prioridad para salvar vidas en Quito.

