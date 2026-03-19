¿Qué hace Pablo Alborán en Ecuador? Paseo por Quito y su estricta dieta de gira

El cantante recorrió el Centro Histórico, visitó la Mitad del Mundo y mostró detalles de su rutina fuera del escenario

Ecuador no ha sido una visita cualquiera para Pablo Alborán. El artista que canta la noche de este 19 de marzo en Quito, ha dejado ver que se ha encantado por La Carita de Dios. Está en la ciudad desde el domingo 15 de marzo y esta vez dejó ver algo más que su agenda de conciertos. El cantante decidió caminar por el Centro Histórico, sin escenario, sin luces y con tiempo para mirar, grabar y compartir lo que le pasaba por la cabeza.

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Entre calles empedradas y fachadas que remiten a otra época, el artista se mostró en una faceta más suelta. No solo registró el recorrido, también lo narró. “Entre piedras que guardan siglos, cielos que parecen pintados a mano y esa luz que cae sin pedir permiso… uno se encuentra… O se pierde. O las dos cosas a la vez”, escribió en sus redes, dejando claro que el paseo tuvo algo más que turismo.

El tono del mensaje siguió en esa misma línea, entre lo reflexivo y lo espontáneo. “Hay momentos de postureo (sí, los hay), otros de reírte hasta hacer el ridículo, de mirar arriba y sentir que el mundo se para un segundo… y otros en los que simplemente agradeces estar aquí, respirando”, publicó, como si estuviera hablando con su círculo cercano más que con millones de seguidores.

La ruta turística también lo hizo volver al monumento de la Mitad del Mundo, donde la escena cambió de registro. Y aquí se dejó atrapar por el movimiento. Alborán apareció junto a su equipo bailando Zapateando Juyayay en plena explanada. El video, subido la noche del 17 de marzo, superó las 80 mil reproducciones en su primera hora y se convirtió en uno de los momentos más comentados de su paso por la ciudad.

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Detrás de las imágenes de ocio, EXPRESIONES también conoció lo que pasa tras los camerinos. Atrás del escenario no puede haber excesos, esa es la regla. Por lo que su dieta y la de sus colaboradores estará basada en tortilla española, pollo a la plancha, frutas, barras de proteína, bebidas de electrolitos, infusiones de jengibre, limón y miel, además de carnes frías. Un menú que acompaña el ritmo de una gira que no se detiene.

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Antes de cerrar su última publicación, el cantante dejó una última pista sobre cómo está viviendo este momento. “Estar de gira también es esto: rodearte de gente bonita, hacer el tonto sin miedo, y de repente… darte cuenta de que estás viviendo algo que dentro de un tiempo vas a echar muchísimo de menos. Nos vemo en el concierto”. Una despedida que, más que promoción, suena a aviso de que lo que pasa fuera del escenario también forma parte del show. Este espectáculo se repite este 21 de marzo pero en Guayaquil.

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