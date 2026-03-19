Investigan emisión ilegal de matrículas y posibles fallas en control vehicular

Director ejecutivo de la ANT participó de la sesión de la Comisión de Fiscalización, hablaron sobre competencias de los GAD

La tarde del jueves 19 de marzo de 2026 se desarrolló la sesión 045 de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Así se cumplió con la disposición del pleno emitida el 2 de diciembre. El objetivo: dar seguimiento y fiscalizar a las entidades municipales responsables del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en medio de cuestionamientos por presuntas emisiones irregulares de matrículas, que podrían estar vinculadas a grupos de delincuencia organizada (GDO).

Luis Villacrés, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), señaló que lleva un mes y medio en funciones y que, en ese tiempo, ha encontrado “hechos sorprendentes” dentro de la institución. Según explicó, se ha conformado un equipo de trabajo integrado por 20 directores, con el fin de enfrentar las irregularidades detectadas.

Villacrés reconoció que el sistema de la ANT no garantiza plenamente los estándares de seguridad requeridos. Por ello, se ha contratado una auditoría de ciberseguridad con el objetivo de identificar vulnerabilidades, revisar procesos y fortalecer los protocolos de protección.

Sin embargo, una de las debilidades estructurales radica en que la matriculación no se realiza directamente a través del sistema central, sino que está en manos de los GAD, lo que introduce riesgos adicionales en el control y la trazabilidad de los procesos.

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Otro de los problemas que generó la descentralización del control de transporte y tránsito, según ANT

Hace una década, señaló Luis Villacrés, la competencia de revisión vehicular fue transferida de forma acelerada a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Muchos de ellos no contaban con un parque automotor reducido. Esa decisión, adoptada sin un sustento técnico suficiente, derivó en un modelo que hoy muestra problemas.

La limitada cantidad de vehículos en ciertas jurisdicciones no alcanza para cubrir las inversiones requeridas, lo que ha incentivado la captación de usuarios de otros cantones y ha abierto la puerta a las irregularidades actuales, explicó el director ejecutivo de la ANT.

El funcionario dio en el clavo, al ubicar un problema que se vive, por ejemplo en municipios como el de Quito. Algunos propietarios de vehículos deciden pasar la revisión técnica vehicular en otros cantones. Quizá, señaló Luis Villacrés, algunos automotores no cumple con los estándares necesarios para circular.

¿Se puede retirar una competencia como la de transporte en Ecuador?

Myriam Zarzosa, del Consejo Nacional de Competencias, señaló que en Ecuador no existe la reversión de competencias. Sin embargo aclaró que a través de una reforma a la Ley de Tránsito se podría hacer que el Estado se quede a cargo de la revisión técnica vehicular.

En el marco del proceso de seguimiento y fiscalización a las entidades municipales competentes en transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, por las presuntas emisiones ilegales de matrículas vehiculares vinculadas a grupos de delincuencia organizada, @FiscalizacionAN… pic.twitter.com/xskuDIiTMf — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) March 19, 2026

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