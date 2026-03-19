Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

basura acumulada en Prosperina
En sectores como La Prosperina, noroeste de Guayaquil, hubo basura acumulada en la mañana del 19 de marzo de 2026.ANDREA REAL

Alcaldesa de Guayaquil sobre basura acumulada: "Esto no llegó a pasar ni en pandemia"

Tatiana Coronel defendió la reacción del Municipio y de Urvaseo ante la prohibición de recoger desechos en el toque de queda

La alcaldesa (encargada) de Guayaquil, Tatiana Coronel, comparó este jueves 19 de marzo de 2026 al caos por la recolección de basura, debido al toque de queda, a lo que se vivió en la pandemia de coronavirus, en 2020.

RELACIONADAS

"Si bien es cierto (que) el toque de queda fue anunciado con anticipación, no se contaba con que el servicio de recolección de basura también se suspendería", aseguró Coronel en su cuenta de la red social X.

Coronel respondió así a las críticas que ha hecho la ciudadanía por los desechos acumulados en varios sectores, debido a que la concesionaria Urvaseo no se abastece para ofrecer el servicio.

"Esto no llegó a pasar ni en pandemia", aseguró la alcaldesa. "Esperamos una respuesta positiva del ministerio (del Interior)", añadió Coronel, en relación al pedido para que se autorice la recolección durante el toque de queda (23:00 a 05:00).

Sin embargo, antes de su posteo de las 17:02, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció que no se autorizará la circulación de camiones recolectores "por la seguridad de quienes estarían trabajando" para ofrecer este servicio básico.

RELACIONADAS

Tatiana Coronel defiende el trabajo de Urvaseo

basura en Guayaquil

Toque de queda en Guayaquil: Este es el horario temporal para recolección de basura

Leer más

"Le pediría a la alcaldesa, y a la compañía que se encarga de la recolección (Urvaseo), acomodarse a los horarios, arrimar el hombro", dijo el ministro.

En su mensaje, Coronel aseguró: "Hacemos nuestra parte". Y mencionó que se han incrementado el 15 % de unidades diurnas y el 50 % en turno vespertino para tratar de cubrir la demanda.

El pedido para que se permita la recolección de basura durante el toque de queda nació de la ciudadanía: barrio Centenario y ciudadela Guayacanes solicitaron que se lo autorice porque "una ciudad limpia necesita horarios de recolección acordes a su realidad".

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal acogió la sugerencia y lo solicitó al Gobierno, el miércoles 18 de marzo, aunque la respuesta negativa llegó más rápido que la recolección de desechos.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Prefecto de Los Ríos niega responsabilidad en salida de militares en Quevedo

  2. ¿Quién ordenó el desalojo de militares de Los Ríos? Esto se sabe del caso

  3. Emelec vs Independiente del Valle EN VIVO: alineaciones y cómo ver LigaPro 2026

  4. Encuentra Empleo Ecuador: errores que te hacen perder una vacante

  5. Adal Ramones en Quito: fecha, precios y detalles de su show Viajando sin maleta

LO MÁS VISTO

  1. Sorteo Copa Libertadores 2026 en vivo: a qué hora es y por dónde verlo en Ecuador

  2. Préstamos Quirografarios IESS 2026: Cómo solicitar el crédito con la nueva tasa

  3. ¿Por qué el SRI rechaza la devolución del IVA? Motivos y soluciones

  4. Convocatorias 'Encuentra Empleo' marzo 2026: vacantes en sector público

  5. Cortes de luz durante el toque de queda: Reimberg explica razones de seguridad

Te recomendamos