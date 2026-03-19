Alcaldesa de Guayaquil sobre basura acumulada: "Esto no llegó a pasar ni en pandemia"

Tatiana Coronel defendió la reacción del Municipio y de Urvaseo ante la prohibición de recoger desechos en el toque de queda

En sectores como La Prosperina, noroeste de Guayaquil, hubo basura acumulada en la mañana del 19 de marzo de 2026.

La alcaldesa (encargada) de Guayaquil, Tatiana Coronel, comparó este jueves 19 de marzo de 2026 al caos por la recolección de basura, debido al toque de queda, a lo que se vivió en la pandemia de coronavirus, en 2020.

"Si bien es cierto (que) el toque de queda fue anunciado con anticipación, no se contaba con que el servicio de recolección de basura también se suspendería", aseguró Coronel en su cuenta de la red social X.

Coronel respondió así a las críticas que ha hecho la ciudadanía por los desechos acumulados en varios sectores, debido a que la concesionaria Urvaseo no se abastece para ofrecer el servicio.

"Esto no llegó a pasar ni en pandemia", aseguró la alcaldesa. "Esperamos una respuesta positiva del ministerio (del Interior)", añadió Coronel, en relación al pedido para que se autorice la recolección durante el toque de queda (23:00 a 05:00).

Sin embargo, antes de su posteo de las 17:02, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció que no se autorizará la circulación de camiones recolectores "por la seguridad de quienes estarían trabajando" para ofrecer este servicio básico.

No señora, si bien es cierto el toque de queda fue anunciado con anticipación, no se contaba con que el servicio de recolección de basura también se suspendería. Esto no llegó a pasar ni en pandemia. Hemos incrementado el 15% de unidades diurnas y el 50% en turno vespertino. 10… — TatianaCoronel (@taticoronelf) March 19, 2026

Tatiana Coronel defiende el trabajo de Urvaseo

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"Le pediría a la alcaldesa, y a la compañía que se encarga de la recolección (Urvaseo), acomodarse a los horarios, arrimar el hombro", dijo el ministro.

En su mensaje, Coronel aseguró: "Hacemos nuestra parte". Y mencionó que se han incrementado el 15 % de unidades diurnas y el 50 % en turno vespertino para tratar de cubrir la demanda.

El pedido para que se permita la recolección de basura durante el toque de queda nació de la ciudadanía: barrio Centenario y ciudadela Guayacanes solicitaron que se lo autorice porque "una ciudad limpia necesita horarios de recolección acordes a su realidad".

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal acogió la sugerencia y lo solicitó al Gobierno, el miércoles 18 de marzo, aunque la respuesta negativa llegó más rápido que la recolección de desechos.

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