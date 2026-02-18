La recompra de bonos en Ecuador alivia pagos hoy, pero encarece la deuda futura

La deuda en bonos no disminuyó con la recompra, aumentó $943 millones El stock total alcanza ya los $15.321 millones.

El argumento detrás de la operación es claro: reordenar los plazos de pago y retornar al mercado internacional. Fausto Ortiz, exministro de Economía, coincide en parte: la emisión suaviza pagos inmediatos y manda una señal de que el país quiere volver a colocar deuda con regularidad. Sin embargo, el economista Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal, advierte que la deuda en bonos no bajó: subió $943 millones hasta un stock de $15.321 millones. La deuda total del Sector Público no Financiero ya supera los $89.000 millones.

El problema es el precio que se paga por ese reordenamiento. Los bonos retirados costaban 6,9% de interés; los nuevos, entre 8,75% y 9,25%. En 2026, esa diferencia se traduce en $85 millones más en intereses. El sobrecosto escala rápido: $194 millones adicionales en 2027, $297 millones en 2030, y un acumulado de $1.066 millones en cinco años, explica Carrera.

Es dinero dejará de llegar a salud, educación, bonos de desarrollo humano o inversión productiva, señala Carrera. El presupuesto de 2026 asigna $4.555 millones a intereses de deuda y apenas $970 millones a inversiones. Por cada dólar que el Estado invierte, destina casi cinco para pagar lo que debe. En enero, el contraste fue aún más marcado: se pagaron $493 millones en intereses externos y solo $9 millones se destinaron a inversión directa.

¿Cuánto le costó al país recomprar sus propios bonos?

Además, existe un costo que no aparece en las cuentas oficiales. Los bonos 2030 se recompraron al 100% de su valor nominal: el gobierno pagó el precio completo por papeles que en el mercado se cotizaban por debajo. Carrera califica eso como un éxito para los tenedores, no para el Estado.

José Abel DeFina, experto en Economía para el Desarrollo y Finanzas, estima que ese sobreprecio le costó al país unos $500 millones. “De los $1.000 millones de financiamiento nuevo, más de la mitad ya se perdió en el sobreprecio pagado a los bonistas anteriores”.

“Al pagar más intereses, le estás quitando la posibilidad de que esos recursos vayan al tema social. Pero no hay muchas opciones”, reconoce Ortiz. Para él, el origen del problema no está en los bonos sino en un déficit que nadie logra cerrar: “No es culpa de la deuda, es culpa del déficit fiscal que no logra ser controlado”. Ese déficit bordea los $5.500 millones en 2026, el doble de lo pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y las necesidades de financiamiento superan los $25.000 millones.

La recompra sí reduce amortizaciones -$496 millones menos en 2026-, pero Carrera advierte que eso no libera recursos para gastar: “Es equivocado asumir que la recompra libera recursos para necesidades sociales; por el contrario, los resta”.

Sin embargo, DeFina precisa que la operación sí genera dinero fresco: le deja al Estado $1.407 millones en efectivo para este año. Para ponerlo en perspectiva, esa cifra es casi idéntica a lo que el país gasta en todo un año en el Bono de Desarrollo Humano ($1.409 millones), la principal ayuda para hogares de escasos recursos.

El problema, cuestiona DeFina, es en qué se usa. Si termina tapando huecos del presupuesto, “habremos pagado $540 millones de peaje a Wall Street para postergar una crisis que regresará con más fuerza”. Para justificarse, cada dólar debe generar un retorno superior al 10%, el costo de la nueva deuda.

¿Qué pasa si Ecuador no logra corregir el déficit?

DeFina advierte que la operación también complica el acuerdo con el FMI. El Fondo prevé un superávit de $190 millones en 2029, un margen del 0,1% del PIB. Para lograrlo habría que subir la recaudación, recortar sueldos públicos y eliminar subsidios. Como ahora la deuda paga intereses más altos, lo que se ahorre por un lado se irá en pagar los intereses más caros. “La operación hace viable llegar vivos al 2029, pero la meta se vuelve mucho más dolorosa”.

El riesgo mayor viene después. Entre 2031 y 2035 se acumulan vencimientos por $8.045 millones, una “onerosa herencia” que, según Carrera, forzará un nuevo reperfilamiento. Ecuador emite bonos con calificación especulativa desde 2014 y cargará con ese peso hasta 2040: 25 años de deuda cara que, si no se corrige el rumbo, se convierte en deuda perpetua.

Ortiz completa el diagnóstico: "Estamos estancados. La economía crece en promedio 1,8%". Sin reformas estructurales en empleo, minería, petróleo y electricidad, advierte, los ingresos del Estado seguirán sin alcanzar. A ese ritmo, la relación entre deuda y PIB se deteriora aunque no se emita un solo bono más.

Los acuerdos comerciales en negociación podrían abrir una ventana. Ortiz ve con moderado optimismo el acuerdo con Estados Unidos, que permitiría mantener la racha exportadora, y el de Emiratos Árabes Unidos, que podría atraer inversión extranjera directa. Pero aclara que por sí solos no resuelven el problema de fondo.

¿Qué hay detrás del costo de los nuevos bonos de Ecuador?

En enero de 2026, el Estado pagó $493 millones en intereses externos: 64 veces más que los $9 millones destinados a inversión directa ese mismo mes. Tras la emisión de bonos, Moody's calificó a Ecuador en Caa1, siete niveles dentro del grado especulativo, al mismo nivel que Pakistán. Con esa calificación, el costo de asegurar la deuda ecuatoriana contra impago (Credit Default Swaps) se encarece, lo que a su vez dificulta y encarece cualquier futura emisión.

¿Por qué el déficit fiscal duplica la meta del FMI?

El acuerdo con el FMI proyectaba un déficit de $2.624 millones para 2026 y superávit en 2029. El déficit real bordea los $5.500 millones, el doble de la meta. Las cuentas por pagar acumuladas del presupuesto ya suman $4.865 millones, una deuda silenciosa que no aparece en titulares oficiales. Solo en enero, las nuevas obligaciones pendientes sumaron $728 millones, lo que evidencia que el Estado sigue generando compromisos que no logra cubrir al cierre de cada mes.

¿Dónde están los $27.000 millones que no aparecen en las cifras oficiales?

Ecuador emite bonos con calificación especulativa desde 2014 y cargará con ese costo hasta 2040: 25 años. La deuda con el IESS, que supera los $27.000 millones, no se incluye en la cifra oficial. Si se sumara, el endeudamiento real del Estado se acercaría a los $116.000 millones, equivalente a más del 83% del PIB estimado para 2026. Es un pasivo que crece cada año y que ningún gobierno ha logrado resolver.

