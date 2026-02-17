Ecuador lleva disputa comercial con Colombia a la Comunidad Andina

El pronunciamiento se produce en medio de tensiones comerciales entre ambos países

El Gobierno de Ecuador anunció la activación de mecanismos institucionales previstos en el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina (CAN) para defender sus derechos comerciales y de seguridad, tras identificar presuntos incumplimientos por parte de Colombia a decisiones comunitarias.

A través de un boletín oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Ejecutivo informó que, en apego al Acuerdo de Cartagena —instrumento constitutivo de la Comunidad Andina—, se han iniciado tres procesos formales ante la Secretaría General del bloque subregional.

Según el comunicado, Ecuador sostiene que determinadas medidas adoptadas por Colombia afectan el comercio bilateral y el funcionamiento de sectores estratégicos, además de ser incompatibles con compromisos asumidos en el marco jurídico andino. También se menciona el supuesto incumplimiento de decisiones emitidas por el Tribunal Andino de Justicia.

El origen de la controversia

El pronunciamiento se produce en un contexto de tensiones comerciales entre ambos países, luego de que Ecuador decidiera aplicar una tasa del 30% por servicio aduanero a mercancías provenientes de Colombia. La medida fue justificada por Quito bajo argumentos de seguridad nacional, señalando la falta de acciones “firmes y equivalentes” por parte del país vecino en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Colombia, por su parte, habría adoptado disposiciones en respuesta a esta tasa, lo que derivó en el escalamiento del diferendo hacia instancias comunitarias.

— Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) February 18, 2026

¿Qué implica activar los mecanismos andinos?

La Comunidad Andina —integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú— cuenta con un sistema jurídico supranacional que regula comercio, integración económica y normas comunes entre sus miembros. Cuando un país considera que otro ha incumplido obligaciones comunitarias, puede presentar reclamos ante la Secretaría General, que evalúa el caso y puede emitir dictámenes vinculantes. De persistir el desacuerdo, el proceso puede escalar al Tribunal Andino de Justicia.

Este mecanismo busca evitar represalias unilaterales y resolver controversias dentro del marco institucional del bloque.

Posibles impactos

El comercio entre Ecuador y Colombia representa uno de los flujos más dinámicos dentro de la CAN, especialmente en productos industriales, alimentos procesados y manufacturas. Un prolongado conflicto podría afectar exportaciones, cadenas logísticas y precios en zonas fronterizas.

No obstante, el Gobierno ecuatoriano ratificó su voluntad de resolver las diferencias dentro de la institucionalidad andina y garantizar un comercio bilateral basado en reglas claras, condiciones equitativas y respeto mutuo, así como cooperación conjunta en materia de seguridad.

El desarrollo de los procesos iniciados ante la Secretaría General de la Comunidad Andina marcará el rumbo de esta controversia en las próximas semanas.

