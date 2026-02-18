Tormenta eléctrica en Guayaquil: Varios sectores se encuentran inundados

La ciudad ha soportado más de 6 horas de lluvia desde la madrugada de este miércoles

Una tormenta eléctrica afecta desde la madrugada de este miércoles 18 de febrero a varios sectores de Guayaquil, dejando calles inundadas, fuertes truenos y cortes intermitentes de energía eléctrica. La lluvia, que lleva más de seis horas, se ha incrementado en intensidad a lo largo de la mañana, con truenos cada vez más fuertes.

¿Cuáles son los sectores afectados?

Las lluvias han causado estragos en varios puntos de Guayaquil, especialmente en las zonas cercanas a la Av. 25 de Julio y alrededores:

Sauces 6 (Calle Gabriel Roldós Garcés)

Sauces 6 (Av. Antonio Parra)

Sauces 5 (Av. Parra Velasco)

Av. 25 de Julio

Av. 25 de Julio y Juan Péndola

Huancavilca y la 22

Av. 25 de Julio y 1er. Callejón

Gómez Rendón y Antonio Flores Jijón

Cooperativa Unión de Bananeros

Guasmo (Av. Domingo Comín y Monseñor Daniel Comboni)

Av. Quito y San Martín

En estos sectores, los residentes informan sobre calles anegadas, lo que ha dificultado el tránsito vehicular y peatonal.

Además de los problemas de drenaje y movilidad, varios usuarios han reportado en la red social X que la energía eléctrica se va y vuelve intermitentemente.

Se recomienda

Se pide también tomar precauciones al conducir, ya que las calles están resbaladizas y los cortes de energía pueden afectar los semáforos. Aunque la tormenta podría continuar durante el día, se espera que la intensidad de la lluvia disminuya en las próximas horas.

