  Guayaquil

Trabajos por inundaciones en sectores afectados por la lluvia.
Trabajos por inundaciones en sectores afectados por la lluvia.SEGURA EP

Tormenta eléctrica en Guayaquil: Varios sectores se encuentran inundados

La ciudad ha soportado más de 6 horas de lluvia desde la madrugada de este miércoles

Una tormenta eléctrica afecta desde la madrugada de este miércoles 18 de febrero a varios sectores de Guayaquil, dejando calles inundadas, fuertes truenos y cortes intermitentes de energía eléctrica. La lluvia, que lleva más de seis horas, se ha incrementado en intensidad a lo largo de la mañana, con truenos cada vez más fuertes.

¿Cuáles son los sectores afectados?

Las lluvias han causado estragos en varios puntos de Guayaquil, especialmente en las zonas cercanas a la Av. 25 de Julio y alrededores:

  • Sauces 6 (Calle Gabriel Roldós Garcés)
  • Sauces 6 (Av. Antonio Parra)
  • Sauces 5 (Av. Parra Velasco)
  • Av. 25 de Julio
  • Av. 25 de Julio y Juan Péndola
  • Huancavilca y la 22
  • Av. 25 de Julio y 1er. Callejón
  • Gómez Rendón y Antonio Flores Jijón
  • Cooperativa Unión de Bananeros
  • Guasmo (Av. Domingo Comín y Monseñor Daniel Comboni)
  • Av. Quito y San Martín
En estos sectores, los residentes informan sobre calles anegadas, lo que ha dificultado el tránsito vehicular y peatonal.

Además de los problemas de drenaje y movilidad, varios usuarios han reportado en la red social X que la energía eléctrica se va y vuelve intermitentemente.

Se recomienda

Se pide también tomar precauciones al conducir, ya que las calles están resbaladizas y los cortes de energía pueden afectar los semáforos. Aunque la tormenta podría continuar durante el día, se espera que la intensidad de la lluvia disminuya en las próximas horas.

