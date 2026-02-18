Tormenta eléctrica en Guayaquil: Varios sectores se encuentran inundados
La ciudad ha soportado más de 6 horas de lluvia desde la madrugada de este miércoles
Una tormenta eléctrica afecta desde la madrugada de este miércoles 18 de febrero a varios sectores de Guayaquil, dejando calles inundadas, fuertes truenos y cortes intermitentes de energía eléctrica. La lluvia, que lleva más de seis horas, se ha incrementado en intensidad a lo largo de la mañana, con truenos cada vez más fuertes.
¿Cuáles son los sectores afectados?
Las lluvias han causado estragos en varios puntos de Guayaquil, especialmente en las zonas cercanas a la Av. 25 de Julio y alrededores:
- Sauces 6 (Calle Gabriel Roldós Garcés)
- Sauces 6 (Av. Antonio Parra)
- Sauces 5 (Av. Parra Velasco)
- Av. 25 de Julio
- Av. 25 de Julio y Juan Péndola
- Huancavilca y la 22
- Av. 25 de Julio y 1er. Callejón
- Gómez Rendón y Antonio Flores Jijón
- Cooperativa Unión de Bananeros
- Guasmo (Av. Domingo Comín y Monseñor Daniel Comboni)
- Av. Quito y San Martín
Juicio político a Godoy: giro tardío de ADN genera dudasLeer más
En estos sectores, los residentes informan sobre calles anegadas, lo que ha dificultado el tránsito vehicular y peatonal.
Además de los problemas de drenaje y movilidad, varios usuarios han reportado en la red social X que la energía eléctrica se va y vuelve intermitentemente.
Se recomienda
Se pide también tomar precauciones al conducir, ya que las calles están resbaladizas y los cortes de energía pueden afectar los semáforos. Aunque la tormenta podría continuar durante el día, se espera que la intensidad de la lluvia disminuya en las próximas horas.
Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO