Godoy enfrenta al Pleno en su juicio político: Veloz y Samaniego serán interpelantes

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, convocó a los legisladores para las 10:00 de este 18 de febrero de 2026

Mario Godoy ya se defendió en el Pleno del pasado 5 de enero de 2026, antes de su juicio político.

Mario Godoy, presidente de la Judicatura, llegará a la Asamblea este 18 de febrero de 2026 con su suerte prácticamente definida en el juicio político en su contra. Al menos así lo anticipan los pronunciamientos de las dos fuerzas mayoritarias del Legislativo.

Para las 10:00 está convocada la sesión 71 del Pleno. Tras la entonación del Himno Nacional, el único punto del orden del día será el juicio político contra Godoy. El funcionario contará con tres horas para ejercer su defensa. El mismo tiempo tendrán los cinco asambleístas del correísmo que impulsan su censura y destitución.

EXPRESO conoció que Viviana Veloz y el asambleísta Franklin Samaniego actuarán como interpelantes durante la sesión. Con ello, el correísmo modifica la estrategia aplicada en la etapa de actuación de prueba, cuando intervinieron los cinco solicitantes del juicio.

Si se concretan los anuncios de ADN y de la Revolución Ciudadana, los 101 votos necesarios para la censura y destitución estarían asegurados. El 13 de febrero de 2026, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe que recomienda el enjuiciamiento político.

Ese mismo día, el bloque oficialista emitió un comunicado titulado: “ADN va por la censura de Mario Godoy. La justicia no se negocia”. ADN cuenta con al menos 78 votos en el Pleno; de ellos, 69 corresponden directamente a legisladores de la bancada. Con ese respaldo, sumado a los votos del correísmo, la destitución podría concretarse.

El origen del juicio

Una columna de opinión del penalista Felipe Rodríguez detonó la crisis en el Consejo de la Judicatura. En ese espacio se expuso el caso del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien habría recibido presiones del entonces director provincial de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor, cercano a Godoy, en el denominado caso Euro 2024, proceso en el que fue juzgado el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan por lavado de activos.

La publicación también señaló una posible omisión de la Judicatura, presidida por Godoy, en la garantía de seguridad del juez Serrano, a quien se le habría retirado la protección.

El correísmo tomó estos hechos como causales para acusar al titular de la Judicatura de incumplimiento de funciones. Por primera vez en el actual periodo legislativo, ADN dio paso a una solicitud de juicio político de la Revolución Ciudadana en el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

¿Qué dice el informe de Fiscalización?

El informe aprobado por unanimidad en la Comisión de Fiscalización descartó la motivación relacionada con una supuesta injerencia directa de Godoy en decisiones judiciales. El presidente de la mesa, Ferdinan Álvarez, señaló que el propio juez Serrano no identificó a Godoy como quien habría ejercido presiones a través de Gaibor.

La Comisión de Fiscalización aprobó el informe sobre el juicio a Godoy la noche del 13 de febrero de 2026. Cortesía: Asamblea/ Flickr

Finalmente, el documento recomienda el enjuiciamiento por “manifiesta inoperancia”, en relación con las garantías de seguridad del juez Serrano. Según Álvarez, esa inoperancia radica en que, aunque Godoy cumplió funciones, no lo hizo de manera integral.

En caso de destitución, el presidente encargado de la Judicatura, Damián Larco, estaría en el cargo mientras se designa a un reemplazo definitivo en un proceso que ya activó el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

Esto ocurre después de la cuestionada prohibición para ejercer cargo público impuesta a quien, al menos en teoría y conforme a decisiones anteriores, es la vocal suplente de Godoy: Alexandra Villacís.

