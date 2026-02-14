Juicio político a Mario Godoy tiene fecha: presidente de la Asamblea llamó al Pleno

Convocatoria para sesión del Pleno ocurrió un día después de que Comisión de Fiscalización aprobó recomendación de enjuiciar

Mario Godoy enfrentará al Pleno de la Asamblea como parte de su defensa en el juicio político

La Asamblea Nacional fijó fecha para el juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. El titular del Legislativo, Niels Olsen, convocó al Pleno para el 18 de febrero de 2026, después del feriado de Carnaval.

En su cuenta de la red social X, Olsen escribió: “He convocado al Pleno de la Asamblea Nacional este miércoles a las 10h00 para tratar el juicio político a Mario Godoy.”. La convocatoria se realizó un día después de que la Comisión de Fiscalización aprobó el informe en el que se recomienda el enjuiciamiento.

Olsen también señaló: “Cumplida la etapa en la Comisión de Fiscalización, el proceso pasa al Pleno para su debate y resolución, con transparencia y respeto al debido proceso”. La interpelación será el único punto del orden del día de la sesión 071.

¿Qué dice el informe?

El documento fue aprobado por unanimidad la noche del 13 de febrero de 2026. El eje de la acusación se centra en la “manifiesta inoperancia”. La Comisión sugirió el juicio político con base en las pruebas presentadas sobre la gestión de la seguridad del juez anticorrupción Carlos Serrano, tras las amenazas derivadas del fallo en el caso Euro 2024, en el que fue juzgado el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.

El informe dejó fuera la motivación relacionada con las presuntas presiones del exdirector provincial de la Judicatura y cercano a Godoy, Henry Gaibor. Existe un audio en el que este último le pide al juez Carlos Serrano que ponga especial atención a la defensa del narcotraficante serbio.

En el documento se señala: “Pese a que no se ha probado de manera fehaciente que el presidente del Consejo de la Judicatura haya ejercido presiones directas para incidir en el caso Euro 2024, existe una investigación penal en curso, la cual deberá determinar, con base en pruebas objetivas, si hubo algún tipo de intervención indebida que pudiera configurar responsabilidad administrativa o penal”.

La Comisión de Fiscalización aprobó el informe sobre el juicio a Godoy la noche del 13 de febrero de 2026. Cortesía: Asamblea/ Flickr

¿Qué ocurrió durante la sesión de Fiscalización?

La sesión para aprobar el informe se desarrolló de manera presencial la noche del 13 de febrero de 2026. ADN, que tiene mayoría absoluta en la comisión, bloqueó la participación de los asambleístas del correísmo.

Solo intervino el presidente de la mesa, Ferdinan Álvarez, quien antes de presentar la moción de aprobación cuestionó a Revolución Ciudadana y defendió la actuación de su bancada.

“Se nos acusó de encubrir. Se instalaron relatos en medios de comunicación intentando deslegitimar no solo el trabajo de esta mesa sino también de la bancada que orgullosamente represento”, dijo.

Añadió que los hechos pesarán más que cualquier narrativa. “A quienes intentaron convertir este proceso en un espectáculo les digo: la fiscalización no se ejerce desde un micrófono”.

Los asambleístas del correísmo, que no pudieron intervenir en la sesión, se pronunciaron tras la aprobación del informe. Viviana Veloz manifestó: “Ante todas las trabas, incluso de intentar bloquear el proceso de juicio político vulnerando el procedimiento y también armando sainetes este es un paso importante. La indignación del pueblo ecuatoriano ha dado resultados”.

