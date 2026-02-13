¿El futuro de Mario Godoy está definido en la Asamblea? ADN irá por la censura

En un comunicado, la bancada oficialista señaló que la censura responde al deber constitucional de fiscalizar

ADN se pronunció sobre el juicio a Mario Godoy este 13 de febrero de 2026.

El oficialismo en la Asamblea Nacional definió su postura frente al juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Este 13 de febrero de 2026, la bancada de ADN emitió un comunicado en el que aseguró que “va por la censura”.

En el escrito, difundido en redes sociales, el bloque oficialista afirmó: “Quienes hoy intentan hablar de encubrimiento carecen de autoridad moral. La Revolución Ciudadana sostuvo políticamente a Wilman Terán incluso cuando ya se encontraba privado de la libertad”.

¿Qué dice la bancada de ADN sobre Godoy?

La noche del 12 de febrero de 2026 se conoció la convocatoria de la Comisión de Fiscalización para aprobar el informe que recomienda al Pleno el enjuiciamiento político. En ese documento se cuestiona a Godoy por su actuación frente a las amenazas a la seguridad del juez anticorrupción Carlos Serrano.

Serrano denunció presiones de Henry Gaibor, exdirector provincial de la Judicatura y cercano a Godoy, para fallar en el caso Euro 2024, en el que se juzgó al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, explicó que plantearán que el juicio continúe con base en la “manifiesta inoperancia”. Es decir, que si bien el titular de la Judicatura habría cumplido sus funciones, no lo hizo a cabalidad.

En una rueda de prensa realizada la mañana de este viernes en la Asamblea Nacional, Álvarez evitó pronunciarse abiertamente sobre la postura que adoptaría su bancada en el Pleno. “Nosotros vamos a votar hoy en la comisión para recomendar el enjuiciamiento político. Ya en el Pleno seguiremos anunciado, con la misma coherencia. No puedo adelantar un criterio por todos los miembros de la bancada”, señaló.

Minutos después, el bloque oficialista difundió el comunicado en el que confirmó su decisión. En ese documento también se indicó: “La censura responde al deber constitucional de fiscalizar sin miedo ni doble moral. Porque la justicia no se negocia y la lucha contra la corrupción no admite excepciones”.

Se nos acusó y se intentó instalar un relato de encubrimiento desde micrófonos y redes. Mientras algunos apostaban al espectáculo, nosotros actuamos con argumentos jurídicos y respeto al debido proceso.



Se habló mucho. Al decidir, no pesaron las cámaras, pesó la responsabilidad… https://t.co/F5EiNnzs16 — FERDINAN ALVAREZ Z. (@FerdinanAZ87) February 13, 2026

En su cuenta de X, Álvarez añadió: “Se nos acusó y se intentó instalar un relato de encubrimiento desde micrófonos y redes. Mientras algunos apostaban al espectáculo, nosotros actuamos con argumentos jurídicos y respeto al debido proceso”.

¿Por qué es clave el voto de ADN?

Con la postura del bloque oficialista, la situación del actual presidente de la Judicatura quedaría prácticamente definida. Para la censura y destitución se requieren 101 votos. La Revolución Ciudadana, que impulsó el enjuiciamiento, cuenta con 62 votos propios, por lo que el respaldo de ADN resulta determinante.

La Comisión de Fiscalización tramitó el proceso de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura Maro Godoy. Cortesía: Asamblea/ Flickr

Para la noche de este viernes está prevista la sesión de la Comisión de Fiscalización para aprobar el informe que será remitido al Pleno de la Asamblea. Esa instancia del Legislativo tendrá la decisión final sobre la eventual censura y destitución de Godoy.

