Comisión de Fiscalización aprueba informe para juicio político contra Mario Godoy

La Comisión aprobó por unanimidad el informe que recomienda el juicio político contra el presidente de la Judicatura

La Comisión de Fiscalización aprobó por unanimidad el informe que recomienda al Pleno de la Asamblea continuar con el juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó la noche de este 13 de febrero de 2026, por unanimidad, el informe que recomienda al Pleno continuar con el juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Durante la sesión no se permitió la intervención de legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana, lo que generó reclamos en el proceso.

Con la aprobación del informe, el trámite pasa ahora al Pleno de la Asamblea, instancia que deberá decidir sobre la eventual censura y destitución del funcionario. El documento aprobado centra los cuestionamientos en las acciones de Godoy frente a las amenazas y la gestión de la seguridad del juez anticorrupción Carlos Serrano.

La “manifiesta inoperancia”, base del informe



El argumento para recomendar la censura se centra en la “manifiesta inoperancia”. La mañana de este 13 de febrero de 2026, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, explicó que, aunque Godoy cumplió con sus funciones, “no lo hizo a cabalidad”.

Sin embargo, el documento deja fuera una motivación directa sobre las presiones del exdirector provincial de la Judicatura y cercano a Godoy, Henry Gaibor. Existe un audio en el que este último le pide al juez Carlos Serrano que ponga especial atención a la defensa del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan en el caso por lavado de activos denominado Euro 2024.

En el informe se señala: “Pese a que no se ha probado de manera fehaciente que el presidente del Consejo de la Judicatura haya ejercido presiones directas para incidir en el caso Euro 2024, existe una investigación penal en curso, la cual deberá determinar, con base en pruebas objetivas, si hubo algún tipo de intervención indebida que pudiera configurar responsabilidad administrativa o penal”.

¿Qué viene ahora?

La decisión se produce en un contexto político en el que la bancada oficialista de ADN ya había anticipado su respaldo al proceso de censura, argumentando que responde al deber constitucional de fiscalización. Para la destitución se requieren 101 votos en el Pleno, por lo que el apoyo del oficialismo resulta clave para definir el futuro del titular de la Judicatura.

El informe deberá ser socializado a todos los legisladores por parte del presidente de la Asamblea, Niels Olsen. Una vez cumplido ese procedimiento, habrá un plazo de cinco días para convocar a la sesión del Pleno en la que se tratará este punto en el orden del día.

