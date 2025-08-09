Expreso
El Inamhi alertó que Quito tendrá radiación solar en la mañana y que luego el clima cambiará en la tarde.
Clima en Quito: Inamhi pronostica radiación muy alta, ¿lluvias?

El Inamhi dice que Quito tendrá un clima caluroso, pero los valles registrarán temperaturas más elevadas. ¿Tormentas?

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su reporte del clima para este sábado 9 y domingo 10 de agosto, en el que señala que Quito tendrá una radiación muy alta en horas de la mañana, aunque el cielo permanecerá parcialmente nublado.

(Te invitamos a leer| Cuatro accidentes de tránsito se registran en Quito, en inicio del feriado)

De acuerdo con la estimación, el buen clima cambiará en la tarde, pues se presentarán lluvias y lloviznas. El temporal será más fuerte en los valles del sur de la ciudad, en donde se estima que se presentarán tormentas eléctricas en Los Chillos y Rumiñahui.

Así estará la temperatura en el valle

El reporte del Inamhi indica que la capital tendrá temperaturas favorables que podrán llegar hasta los 23 grados. Sin embargo, el clima será más caluroso en los valles del noroccidente y suroriente.

En Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de Los Bancos, la temperatura se elevará hasta los 29 grados centígrados. En Rumiñahui, en cambio, ascenderá hasta los 24.

Recomendaciones por la radiación solar

El Instituto advirtió que el nivel extremadamente alto de la radiación podría afectar a las personas. Por ello, recomendó evitar la exposición prolongada al sol por cinco horas, de 10:00 a 15:00.

En la madrugada, la temperatura descenderá. La previsión señala que la reducción podría alcanzar los 9 grados centígrados y será más extrema en el sur de la ciudad, en donde llegará a los 6 grados en Mejía.

Frente al temporal, el Inamhi recomendó tomar precauciones al conducir y trasladarse a otras zonas.

