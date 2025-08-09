Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

El conductor de un taxi resultó herido en Zámbiza, luego de que su auto cayó desde el puente de la avenida Las Palmeras.
El conductor de un taxi resultó herido en Zámbiza, luego de que su auto cayó desde el puente de la avenida Las Palmeras.Foto: Cortesía X Bomberos Quito

Cuatro accidentes de tránsito se registran en Quito, en inicio del feriado

La AMT y los Bomberos reportaron las emergencias en Zámbiza, av. Simón Bolívar y otros sectores. Habrá controles

Tres accidentes en el norte y uno en el sur de Quito se han registrado en las últimas horas del inicio de feriado este sábado 9 de agosto de 2025.

(Te invitamos a leer| Parques cercados en Quito, ¿seguridad o abuso del espacio público?)

La emergencia más grave se registró en Zámbiza, en el nororiente, cuando un auto tipo taxi cayó la noche del viernes 7 de agosto desde el puente de la avenida de Las Palmeras. El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que el conductor del vehículo resultó herido.

Los socorristas brindaron atención médica al afectado en el sitio del percance vial. Luego, la unidad fue removida y trasladada al patio de retención vehicular para el trámite legal respectivo.

El otro percance ocurrido en el norte se dio en en paso deprimido entre las avenidas Eloy Alfaro y Galo Plaza Lasso, en el sector de Carcelén. Allí, los agentes civiles cerraron el paso en el lugar hasta atender la emergencia.

emergencia por lluvias

Lluvias y granizo sorprendieron a Quito tras semanas de intensa radiación solar

Leer más

En horas de la madrugada se registró un tercer accidente en las avenidas Simón Bolívar y Pérez Bustamante. En el lugar, el paso del carril derecho se suspendió en el sector de San Martín, en sentido norte - sur.

Finalmente, el percance más reciente sucedió entre la avenida Mariscal Sucre y Mariana de Jesús. Allí, un auto chocó contra otro vehículo y resultó con daños en el capó. Debido al incidente, el paso en un carril se suspendió en sentido norte - sur, en el sector de La Gasca.

operativo policial- registro civil

Registro Civil y Policía desmantelan red de turnos falsos en 10 ciudades del país

Leer más

Más de 700 agentes para el feriado en Quito

En este feriado está previsto que más de 250 mil personas se movilicen a diferentes destinos, según estimaciones de la AMT.

La entidad señaló que las terminales terrestres se encuentran operativas para permitir la movilización de viajeros. Además, para controlar el flujo de las personas y vehículos durante el descanso nacional, un total de 751 agentes se colocarán en vías de ingreso y salida a la capital, así como en los eventos masivos, parques y centros comerciales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Alcalde de Pujilí, José Arroyo, lleva días detenido: ¿Qué ha pasado hasta ahora?

  2. EE. UU.: cómo pagar el alquiler, la otra crisis desatada por las redadas

  3. Cómo un carrito de helados encendió la indignación en Guayaquil

  4. Debilidad institucional en Ecuador: Cordes advierte un nuevo golpe a la estabilidad

  5. Cuatro accidentes de tránsito se registran en Quito, en inicio del feriado

LO MÁS VISTO

  1. Municipio justifica retiro del carrito de heladero y revela el por qué de la acción

  2. Rafael Correa felicita a Marcela Aguiñaga en redes pese a últimas tensiones políticas

  3. Polémica por heladero informal termina con agentes de Segura EP despedidos

  4. Jóvenes en Acción 2025: ¿Cómo saber si ya estás registrado?

  5. Gabriela Baer se despide de Televistazo tras 25 años en Ecuavisa: ¿Qué ocurrió?

Te recomendamos