Cuatro accidentes de tránsito se registran en Quito, en inicio del feriado

La AMT y los Bomberos reportaron las emergencias en Zámbiza, av. Simón Bolívar y otros sectores. Habrá controles

El conductor de un taxi resultó herido en Zámbiza, luego de que su auto cayó desde el puente de la avenida Las Palmeras.

Tres accidentes en el norte y uno en el sur de Quito se han registrado en las últimas horas del inicio de feriado este sábado 9 de agosto de 2025.

La emergencia más grave se registró en Zámbiza, en el nororiente, cuando un auto tipo taxi cayó la noche del viernes 7 de agosto desde el puente de la avenida de Las Palmeras. El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que el conductor del vehículo resultó herido.

Los socorristas brindaron atención médica al afectado en el sitio del percance vial. Luego, la unidad fue removida y trasladada al patio de retención vehicular para el trámite legal respectivo.

El otro percance ocurrido en el norte se dio en en paso deprimido entre las avenidas Eloy Alfaro y Galo Plaza Lasso, en el sector de Carcelén. Allí, los agentes civiles cerraron el paso en el lugar hasta atender la emergencia.

En horas de la madrugada se registró un tercer accidente en las avenidas Simón Bolívar y Pérez Bustamante. En el lugar, el paso del carril derecho se suspendió en el sector de San Martín, en sentido norte - sur.

🚨 #CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito.



📍 Sector: San Martin

🛣️ Lugar: av. Simón Bolívar y Pérez Bustamante

🚧 Cierre: carril derecho

↔️ Sentido: norte-sur



⚠️ Con atención en las vías

☀️ #QuitoRenace pic.twitter.com/6sr42irO6M — AMTQuito (@AMT_Quito) August 9, 2025

Finalmente, el percance más reciente sucedió entre la avenida Mariscal Sucre y Mariana de Jesús. Allí, un auto chocó contra otro vehículo y resultó con daños en el capó. Debido al incidente, el paso en un carril se suspendió en sentido norte - sur, en el sector de La Gasca.

Más de 700 agentes para el feriado en Quito

En este feriado está previsto que más de 250 mil personas se movilicen a diferentes destinos, según estimaciones de la AMT.

La entidad señaló que las terminales terrestres se encuentran operativas para permitir la movilización de viajeros. Además, para controlar el flujo de las personas y vehículos durante el descanso nacional, un total de 751 agentes se colocarán en vías de ingreso y salida a la capital, así como en los eventos masivos, parques y centros comerciales.

