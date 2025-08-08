Expreso
En Sangolquí se registró el desbordamiento del río Santa Clara.Cortesía Bomberos Rumiñahui

Lluvias y granizo sorprendieron a Quito tras semanas de intensa radiación solar

Lluvias y granizo sorprendieron a varias zonas de Quito. Se registraron seis llamadas por inundaciones 

Después de varias semanas soportando niveles extremos de radiación solar, la tarde de este viernes 8 de agosto de 2025 un cambio brusco en las condiciones climáticas sorprendió a los habitantes de. sectores como el Valle de Los Chillos y Tumbaco, en Quito, así como Tabacundo, en el cantón Pedro Moncayo (Pichincha), registraron lluvias intensas e incluso caída de granizo.

Lluvias en Quito

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que, durante la jornada, se formaron nubosidades de gran desarrollo vertical que generaron precipitaciones y tormentas eléctricas en distintas provincias de la Sierra, incluyendo Carchi, Imbabura, Pichincha y Cotopaxi.

De acuerdo con el pronóstico, para el feriado del sábado 9 de agosto se prevén cielos parcialmente nublados y niveles elevados de radiación ultravioleta en la región Litoral, por lo que se recomienda mantener medidas de protección solar.

Emergencias en Sangolquí

El ECU 911 reportó que, desde las 16:05, se recibieron seis llamadas alertando sobre inundaciones en el sector de Sangolquí, cantón Rumiñahui. Asimismo, se informó sobre el desbordamiento del río Santa Clara.

Desde la Sala Operativa se coordinó de forma inmediata la movilización de unidades de primera respuesta, quienes acudieron a las zonas afectadas para brindar asistencia.

Según el Ecu 911, no se han registrado personas heridas ni viviendas con daños confirmados. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente debido a la posibilidad de nuevas lluvias durante las próximas horas.

