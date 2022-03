Estefanía Álvarez Gordillo, quien es la actual reina de San Francisco de Quito, se considera una mujer descomplicada, pero frontal y directa. Para EXPRESIONES compartió su manifiesto en nuestra tradicional sección Tengo que decirlo.

1.“El motor de mi vida es mi familia. Es la que siempre motiva e indica lo que hago bien y mal”.

2 “Como reina de San Francisco de Quito abrazo muchas causas sociales. Algo que no es nuevo para mí, me encanta. He llegado a conocer situaciones de mi ciudad que antes no conocía a profundidad, es algo que me ha impactado”.

3 “Soy muy alegre, muy pocas veces pierdo la sonrisa. Solo sucede cuando me despierto o tengo hambre (risas)”.

4 “Lo que más me molesta es que me mientan”.

5 “La canción que no dejo de escuchar es Tacones rojos, de Sebastián Yatra”.

6 “Tengo miedo a las arañas y que me pase algo en un accidente”.

Una vez que concluya su mandato, retomará su profesión de comunicadora organizacional. Sebastián Bronley

7 “Soy una Spotify andante, pregúntame por cualquier título y sé la canción”.

8 “Estudié Comunicación Organizacional, estoy relacionada al mercadeo y me fascina mi carrera. La retomaré cuando concluya mi reinado. Estuve en una agencia y organicé eventos y campañas”.

9 “Mi familia siempre ha sido amante de la tecnología y a mí me agrada explorar y descubrir nuevas cosas”.

10 “Mi color favorito es el negro para vestirme y, después, el verde”.

11 “Soy de olores fuertes y en cuanto a sabores disfruto todo, no hay nada que no coma. Cuando se trata de comida, me encanta experimentar y pruebo lo que sea”.

Estefanía se define como una mujer descomplicada y sin cargas de ningún tipo. Sebastián Bronley

12 “Si viniera un ovni, antes de que me lleven los extraterrestres, agarraría primero mis audífonos y después algo de comida”.

13 “Para toda reina hay un rey y yo lo tengo, sí existe”.

14 “En Ecuador encuentras todo lo que buscas en otras partes del mundo. Poseemos una gastronomía amplia, variada, y todas las geografías y climas que te puedas imaginar. La belleza no solo está en Europa, además los ecuatorianos somos cancheros y amigueros”.

15 “Me identifico con el perro por ser leal, buen amigo, incondicional y cariñoso, pero del reino animal mis favoritos son los monos y las jirafas”.

16 “Por el momento no me visualizo en un cargo público, pero no me niego a nada. Nunca sabes lo que te depara el destino”.

17 “Vivo un día a la vez. Cuando planificas algo y no te sale, te frustras, vivo el presente, evito las cargas, soy ligera y descomplicada”.

18 “Soy una mujer que, más que igualdad, aboga por la justicia y lo recto”.

19 “No soy feminista, pero respeto posturas. No hay que manifestarse con violencia, las cosas se pueden defender de otra manera, sin alboroto”.

20 “Soy directa, frontal y muy sensible, pues no oculto mis emociones. Cuando algo me molesta lo expreso, lo aclaro y lo manifiesto. No hago como si nada hubiese pasado”.