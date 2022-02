Tras haber salido de El poder del amor, el artista peruano, quien goza de enorme popularidad en su país, visitó Guayaquil y además de promocionar sus canciones en Ecuador, se dio tiempo para compartir su manifiesto con EXPRESIONES en nuestra tradicional sección Tengo que decirlo.

1 “Nunca pensé tanta llegada en Ecuador y recibir tantas muestras de cariño. Si hacemos una estadística de los países donde se transmitió El poder del amor, aquí fue el número uno”.

2 “Siempre he mantenido los pies en la tierra y tampoco piso lodo. Tiene que ver mucho con mi personalidad y la manera en que fui formado”.

3 “Tengo un hermano que también está en el mundo del espectáculo y hasta compite conmigo (risas), es algo atípico”.

4 “Soy un chico simple, apasionado, con mucha motivación y muy disciplinado, cualidades que me han llevado a conseguir lo que he querido”.

5 “Quiero llegar hasta donde la vida me lo permita”.

El artista no descarta realizar un dúo con un cantante o grupo de Ecuador. Wolf Estudios

6 “Hice una película en Perú. Iba a tomar un buen curso de actuación en México, pero por temas de tiempo no se dio”.

7 “Si de todas la actividades que realizo, tengo que escoger una, me quedo con la música porque transmito a los demás mis vivencias”.

8 “Estar en portal TC Candler & The Independent Critics como candidato a The 100 Most Beautiful Faces & The 100 Most Handsome Faces of 2022 es algo que no me lo esperaba. Hay hombres más guapos y agraciados que yo, imagínate, en la lista aparece Chris Hemswort, pero agradezco a los fans”.

9 “Soy de los hombres a los que le encanta la adrenalina, las experiencias fuertes. Hago paracaidismo, parapente y practico judo en mis tiempos libres, lo que te ofrece este deporte es increíble”.

10 “Me seduce la gente apasionada, la gente que tiene proyección, metas y fuego”.

11 “Soy como el ceviche, por la pinta y la delicia al comerlo”.

Austin Palao se mostró asequible, y abierto durante el encuentro que mantuvo con EXPRESIONES. Wolf Estudios

12 “Me pone de mal genio no hacer las cosas que acostumbro, no tener la libertad de irme de viaje, entrenar, era algo que no pude mientras estuve en el reality”.

13 “Me cuido bastante cuando sé que hay cámaras alrededor. Me gusta mostrarme como soy, pero me muevo con mesura si me graban. No soy de los que inventa un personaje porque este se cae en cualquier momento”.

14 “Tengo pocos amigos en el medio, mi círculo es muy cerrado”.

15 “Si no fuera artista, hoy sería un deportista calificado. Mi plan era convalidar esta actividad en una universidad donde estudié Ciencias de la Comunicación, pero entré a la televisión y el resto es historia”.

16 “Mi corazón está feliz, tranquilo, enfocado y no me cierro a la oportunidad de estar con alguien. Flavia Laos es una buena amiga de hace tiempo con quien nos hemos dado un espacio para conocernos, sin tiempo y sin presiones”.

17 “Mi vida sería un vals como Regresa, de Augusto Polo Campos”.

18 “Mis ojos hablan de sinceridad y mi espejo me dice qué guapo (risas). Para querer, hay que quererse uno mismo”.

19 “Si tuviera que rescatar algo de un incendio sería mi celular y varias fotos”.

20 “Soy muy renegón, es un defecto que debo cambiar y algo de ansiedad. Pero así mismo le doy seguimiento a mis cualidades”.

21 “Evito los problemas y los conflictos, de El poder del amor, me agradaría ver de nuevo a todas las chicas, porque conecté con ellas”.

22 “Se viene una dupla con alguien muy importante de mi país. Deben estar atentos a las redes. Se vienen ‘featurings’ con gente de Colombia, y Panamá. Si me presentan a alguien de Ecuador, bienvenido sea”.

23 “La actuación y el modelaje han sido complementos para mi carrera en la música y no me puedo quejar de nada. Todo ha funcionado bien hasta aquí”.

24 “Me encanta la serie Euphoria, me agradaría estar en una producción en la que participara cualquiera de estos actores que son unos cracks”.