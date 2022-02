Deportista, ambientalista, de apariencia pulcra y cuidada y con buen sentido del humor, así es José Javier Guarderas, gerente general de Sambito (Soluciones Ambientales Totales) y gestor de los Premios Verdes, junto a su socio Gustavo Manrique. EXPRESIONES conversó con el CEO y fundador de esta empresa, quien muy distendido respondió a El Cuestionario.

¿Por qué le dicen ‘Negro’?

Tengo una facilidad para quemarme cuando sale el sol y me pongo negro de verdad. En la temporada de playa, mis primos y mis amigos me decían Negro y me quedé con ese apodo. Hay mucha gente que no sabe cómo me llamo y creen que ese es mi nombre, me han llegado invitaciones como Negro Guarderas.

Entonces sí le gusta...

El problema es cuando viajo y en otros países que te digan ‘negro’ es despectivo. Cuando me he encontrado con amigos y me llaman así, personas de ese color de piel se nos quedan mirando.

Fabiola Gallardo: "Las citas románticas me ponen nerviosa" Leer más

Pero su color es el verde...

Sí.

¿La vida la ve siempre de ese color?

La veo con una combinación de verde de ecología y verde de los negocios.

Ser verde es rentable, dicen.

Es un buen negocio en el corto y largo plazo. No se contradice la economía con la ecología, tienen que ir de la mano.

Es un color muy recurrente en la vida y sus frases ‘verde que te quiero verde’, ‘verde de envidia’, ‘verde esperanza’...

Verde es el nuevo negro, como dicen por ahí ‘green is the new black’.

¿Le han sacado canas verdes?

Muchas, pero creo que tengo una especial tolerancia a manejar los problemas como oportunidades y no dejarme afectar, siempre visualizo soluciones.

José Javier cambió su óptica sobre el cuidado al medio ambiente cuando estudió en Costa Rica. Miguel Canales

¿Siempre quiso salvar el planeta?

De pelado no, pero con el tiempo, cuando pasas del lado oscuro al verde obtienes una mayor credibilidad en el proceso.

¿Ha tenido sensaciones en verde como Bob Marley?

No como Bob Marley (sonríe), yo he vivido un proceso desde que ingresé a la universidad y entendí el porqué las personas y las empresas deberían tener un formato de vida más sostenible y responsable. Todo eso me llevó a interiorizar y llevar a la práctica los conocimientos adquiridos.

Aparte de asesor ambiental, ¿en qué otras cosas es bueno asesorando?

Ilfn Florsheim: "A mí también me han cortado el agua" Leer más

Tengo claro cuáles son mis cualidades, y la principal es unir personas y conseguir objetivos, entender para qué puedo ser bueno y para qué debo contar con el mejor equipo que me respalde. Mi enfoque es más estratégico corporativo.

¿Un gentleman del medio ambiente?

Más bien me describo como un ambientalista imperfecto. Vivir una vida armoniosa con principios, valores y con sostenibilidad no quiere decir necesariamente que debas ser un ‘abraza árboles’.

En su hoja de vida dice que es especialista en medio ambiente y calentamiento global. ¿En qué ocasiones se pone caliente?

Generalmente yo soy muy caluroso y apasionado en todo lo que hago.

Huellas ecológicas... ¿en qué otros aspectos quiere dejar huellas?

En mis dos hijos (Santiago y Sofi). He tratado de ser un papá en tiempo y calidad y educarlos con el ejemplo.

El CEO de Sambito se considera un hombre de paz que duerme con su conciencia tranquila. Miguel Canales

¿Hombre de duchas rápidas?

Cuando estoy solo, sí (risas).

Seguramente cierra la llave mientras se afeita o se lava los dientes, es algo elemental...

Por supuesto, las pequeñas acciones como desconectar electrodomésticos, apagar las luces, uso eficiente del acondicionador de aire, reciclar en casa...

¿Es verdad que a usted lo conocían como el hombre de Buchanans?

(Risas) Quizás en alguna época, ya no.

María Josefa Coronel: "Soy cincuentona, pero una chica universal" Leer más

Hasta que llegó Clare Bonnard.

Así es, ahí se acabó.

¿Qué cosas se guarda José Javier Guarderas?

Los recuerdos, la gratitud, la coherencia, los principios y la paz. No solo trato de ser una mejor persona y un mejor líder, sino generar un cambio que me permita dormir tranquilo todas las noches.

¿Nunca ha comido carne de tigre?

Solo tigrillo (risas), a veces. Todos tenemos momentos, pero intento vivir la vida con alegría e intensidad. Soy de aquellos que le gusta hacer amigos y no enemigos.

¿Por qué siendo carnívoro recomendó alguna vez a la gente que no comiera carne?

Bueno, es parte de lo difícil que es ser coherente en la vida. Me encanta la carne, intento no comerla con tanta frecuencia. Sería ideal reducirla de una vez a la semana, una vez al mes. No solo por salud, hay que entender la producción que tiene y los efectos de deforestación, los gases de efecto invernadero y cómo detrás de esa carne hay un impacto importante en el medio ambiente, tendríamos mayor conciencia al momento de comer una hamburguesa.

Jorge Acaiturri: "Si fuera un sánduche sería uno de jamón de pierna" Leer más

¿Y la carne humana?

(Risas). Bueno, ya tú sabes.

¿Con qué animal se identifica un lunes en la mañana?

Un oso perezoso.

¿En qué está trabajando como persona?

En la humildad, en ser una persona más sencilla.