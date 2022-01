Abogada, catedrática que incursionó en el mundo de la comunicación desempeñando funciones como presentadora de espacios de opinión hasta gerente de producción regional (Teleamazonas). María Josefa Coronel, la actual directora provincial de la Judicatura en Guayas, se sometió a las preguntas de El Cuestionario.

¿Qué le ha enseñado la vida hasta este momento?

En varias ocasiones ha habido una similitud en las lecciones y ha sido la humildad. Aprender que no tenemos el control de nada. Es un tema recurrente, porque tal vez no he sido buena alumna y me lo he tenido que repetir.

¿Prefiere ser alumna o maestra?

Se aprende de las dos maneras. Yo quiero todo.

¿Qué tal ha sido como profesora?

Habría que preguntarle a mis alumnos (risas).

Me han dicho que era de temer

La gente le teme a los cambios y me incluyo. En las enseñanzas o en mi intención de dar clases siempre quise proponerle a mis alumnos mirar las cosas de una manera nueva, tal vez por eso era de temer.

¿Usted, a qué le teme?

A que le pase algo a mi familia. A que mis hijos, mi marido, mis hermanos sufran. No tengo otro miedo.

¿Defectos en los cuales trabaja hasta hoy?

En la paciencia.

¿Cualidades que cultiva?

La disciplina, escuchar, meditar, cada vez trabajo más en eso.

¿Manías que mantenga?

Me gusta esconder chocolates.

Afirma ser una buena bailarina de cualquier ritmo, menos reguetón. Cortesía Daniel Olvera.

¿Una debilidad confesable?

Soy muy poco paciente y no me gusta el adulo. Creo tener una percepción de quién me quiere de verdad y quién me echa flores por adular. Eso no lo resisto y la cara se me transforma. Tengo que respirar.

¿Cuando escucha la palabra fobia qué se le viene a la mente?

Lo que me provoca asco.

¿Puede ver sangre?

La puedo ver, pero me asusta. Me acuerdo cuando me han puesto los tubos y los tratamientos (por el cáncer) y mi ropa se ha quedado con manchas, en algunas ocasiones se me salieron las lágrimas del susto porque además huelo. Por lo demás no, me río cuando pasan cosas. Un día con mi hija encontramos un murciélago y parecíamos dos locas dando vueltas por la casa, asustadas, pero muertas de risa.

¿Qué extraña de sus ‘Desayunos’ en Teleamazonas?

Me encantan las entrevistas. Me muero de ganas de entrevistar a varios servidores públicos. Eso extraño.

¿Y la televisión en sí?

Es un mundo que tiene sus encantos y sus túneles sin salida. Yo me acomodo con facilidad. Creo que me fue bien en Teleamazonas y tengo los mejores recuerdos. Combiné dos actividades. Fui gerente en Guayaquil y manejaba mi propio programa de entrevistas. Pero ahora que lo veo desde afuera con otras cabezas y no solo ese canal sino también otros, me doy cuenta de que hay otros estilos y respetables.

Lo único que extraña de la televisión es entrevistar a funcionarios públicos. Cortesía Daniel Olvera.

¿Qué recuerdos tiene de sus comienzos en la pantalla chica con el segmento Ayúdame María Josefa?

Ahí comencé rompiendo esquemas cuando me paré frente a una cámara y vi algo que luego supe se llama teleprónter, recuerdo las letras que debía leer.

¿Y qué se sintió tener poder cuando fue gerente regional?

Cuando me he ubicado en situaciones de poder, me he dado cuenta de la cantidad de gente que está arrinconada por miedo a pensar diferente o por perder su trabajo. Lo primero que me provoca es desempolvar a esas personas y ahí encuentras a tu equipo. El segundo paso es esa actividad socrática en la que quiero que la gente que trabaje conmigo vea luz, su propio talento e iniciativa. Creo que no lo he hecho mal. Veo para atrás y veo equipos empoderados. Los empujé a eso y me gusta.

Ahora con este puesto en la Judicatura qué se siente volver a sus raíces.

Nunca dejé la abogacía. Estuve en el centro de arbitraje por años y en temas de envergadura. Siempre he estado íntimamente ligada con la justicia. Y aquí también me he encontrado con gente arrinconada que ha tocado desempolvar. Cuando uno llega a liderar, toca actuar. Y no creo que llegue a hacerlo en su totalidad en la provincia del Guayas, es muy compleja la estructura, pero ahí estaré desempolvando a quienes quieran.

¿Mujer del derecho y de derecha?

No creo en la derecha ni en la izquierda, sino en una justicia que restaura, provoca paz y buena convivencia. Donde exista más inclusión y menos violencia, más acceso a la justicia y a la salud, ahí es.

¿Debería existir la pena de muerte en Ecuador?

Nunca.

¿Y la cadena perpetua?

No lo sé. Me pregunto si el mundo, o particularmente Ecuador, tiene un sistema penitenciario de rehabilitación social capaz de decir con orgullo ‘lo hemos hecho todo para rehabilitar’ y ahí me río. Es muy fácil decir pena de muerte o cadena perpetua. ¿Y qué pasa con nosotros, ‘los no delincuentes’ le hemos dado a quienes están adentro un sistema de rehabilitación social? Pues no.

No nos pongamos tan serios, ¿qué canción escucha ahora?

Tacones rojos, de Sebastián Yatra.

¿Su ritmo favorito para bailar?

Soy cincuentona, pero una chica universal. Yo bailo de todo, menos reguetón, sin zapatos o con tacos.

¿Qué no maneja bien?

Lo que tenga que ver con las llaves. Se me rompen, se caen, se pierden. Me molesta que existan las llaves, combinaciones, claves, cerraduras, todo en lo que tengas que emplear los dedos y las manos. Y otra cosa que me incomoda es llenar formularios.

¿Qué causas abraza con los ojos cerrados?

Aunque suene trillado, la justicia y la paz. Lo demás cae por su propio peso.

¿Su palabra favorita?

Amor.

"De amores está tatuado mi corazón”

¿Y la que menos le gusta escuchar?

No se puede.

¿Qué la embriaga?

Los vinos, el chocolate y el verde en todas sus formas. Los mangos, la mandarina, ya entramos a una biblioteca súper amplia, con cuarenta estanterías de sabores.

¿De qué otros sentidos disfruta?

De todos. Sentir, tocar, ver, oler, yo vivo la vida enormemente y me encanta vivir la vida a través de mis sentidos.

¿Frente a un espejo, qué le dice su mirada?

Que estoy viva.

¿Cuánto tiene de coronel María Josefa?

La honra y la locura.