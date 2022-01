Jorge Acaiturri tiene un masterado en Administración de Empresas, lo que le ha permitido desempeñarse como gerente de la Empresa Pública DASE (Desarrollo Acción Social y Educación). Este hombre que se define como frontal y nada polémico accedió a responder a las preguntas de El Cuestionario.

Usted tiene varios lemas de vida: ’Hay que actuar con rapidez y sin polemizar’, y otro es ‘Un hombre con ideas es fuerte pero...

Un hombre con ideales es invencible.

¿Cuáles son sus convicciones más arraigadas?

El amor a la familia, el civismo, amo a mi ciudad y a Ecuador. Soy un nacionalista, pero sin llegar a pasiones extremas. Soy católico, voy a misa todos los domingos.

¿Se confiesa?

Claro que sí y creo en la familia como núcleo fundamental de una sociedad.

¿En qué más cree?

En la honestidad y en la solidaridad.

¿Algún pecado recurrente?

Tengo algunos, pero prefiero no decírtelos (risas).

Al sacerdote sí...

Tampoco, hay cosas que uno solo se confiesa ante Dios.

Otra de sus frases célebres es ‘los puestos no se regalan, se ganan’.

Sí, con trabajo, con dedicación, constancia y pragmatismo con compromisos cumplidos.

¿Sigue siendo vocero de Cynthia Viteri?

Lo fui en la campaña, ahora soy vocero principal de la DASE y en muchos otros temas del Municipio y lo he sido también del PSC, que pese a no estar afiliado es el partido con el que coincido en varios de sus postulados.

¿Por qué no se ha afiliado?

Porque para mí los partidos no son importantes, lo son la gente con sus ideas, propuestas y proyectos.

¿Qué sintió cuando su nombre inicialmente fue vinculado al de la alcaldesa de Guayaquil?

No sentí nada porque sabía que era una mentira. Un ‘fake news’ con intenciones de causar daño a la imagen de ella y la mía.

Cuando me invitaron a entrevistarlo tuve que aprenderme lo que significa DASE para presentarlo, muy largo el nombre.

Una mala herencia que nos dejó Correa que le puso tanto nombre y sigla a todo que nos tiene confundidos, pero en todo caso es Acción Social y Educación.

¿Cuándo fue la última vez que le dieron con la correa?

Nunca, ni mi madre ni mi padre.

¿Fue un niño malcriado?

No, inquieto sí, no muy aplicado de pequeño, pero sí cuando crecí y adquirí responsabilidades. Mi padre me enseñó que con amor y frontalidad, diciendo la verdad y tratando bien a las personas se puede obtener buenos resultados,

Jorge afirma que estuvo a punto de ser candidato en las últimas elecciones presidenciales del país. Alex Lima

¿Su objetivo principal en este momento cuál es?

Servir a los más pobres y hacerlo desde Guayaquil para el resto de ecuatorianos esta ciudad es una representación del país.

¿Una bebida que no falta en su mesa?

El agua.

¿Y dónde deja la cerveza?

Bueno, también me gusta, al igual que el ron, el whisky y el vino. Los tragos blancos como el vodka, el aguardiente, el gin y el tequila me cogen pésimo.

Pero me han dicho que tiene mala juma.

Dependiendo de ciertos tragos, como todo el mundo. Te dije que los blancos no me cogen bien, el resto sí.

Cuidado con esas cogidas.

Siempre (Risas).

¿En qué lugar se siente más productivo?

En la calle, en la oficina, con la gente, me gusta mucho el volumen de planificación porque me permiten armar cronogramas y escenarios que luego se convierten en realidad en materia de bienes y servicios para que la gente viva mejor. Nosotros hacemos territorio todos los días.

¿Qué deportes practicaba de niño?

Todos, aunque nunca fui bueno ni en hockey ni béisbol, fútbol, más o menos, en ping pong y box sí destaqué.

Y de los que practicaba de pelado en cuáles sigue todavía.

Tenis, box y también corro.

¿Noqueó a alguien en Urdesa?

No ahí, pero sí noqueé, Urdesa no es de mi época (risas).

¿Cuál es su lugar favorito?

Mi casa y estar con mi esposa y mi hija.

¿Su primer trabajo?

Fue cuando estudié en Inglaterra, me desempeñé como limpiador en un hospital (Solihull) para adultos mayores en Birmingham. Me tocaba limpiar baños, camas y habitaciones. Tiempo después con mi madre pusimos un negocio de purificadores de aire.

¿Su personaje favorito en política?

Winston Churchill, sin lugar a dudas.

¿Y en cómics?

Antes era Batman, pero se ha hecho muy amargado, prefiero Iron Man.

De su supuesta vinculación afectiva con Cynthia Viteri, dijo que al tratarse de una 'fake news' no le afectó. Alex Lima

¿De las tradiciones familiares que vivió de niño cuáles incentiva en su hija?

Todas. Soy muy agradecido de cómo me criaron mis padres, con muchos valores que los practico día a día, principalmente el respeto hacia los demás.

¿El mejor consejo recibido?

Habla poco, escucha mucho.

Volvamos a su infancia...¿su materia favorita?

Matemáticas.

¿Cuánto es 9 x 8?

¿Qué? (risas) 72.

¿Alguna vez tuvo un amigo imaginario?

Nunca.

¿Cómo combate el estrés?

Yo corro, es lo que más me desestresa y antes, viendo series de superhéroes, pero ahora no tengo el tiempo.

Hoy congratulamos a quienes ejercen un periodismo responsable, con vocación y compromiso por buscar siempre la verdad a través de la investigación, otorgando a la sociedad información verificada. #DíaDelPeriodistaEcuatoriano pic.twitter.com/DBanSW0oCT — JORGE ACAITURRI (@JorgeAcaiturri) January 5, 2022

¿Y de esas series cuál vería sin cansarse después de 20 años?

How I met your mother, la mejor de la historia.

¿Un personaje errado?

El de Keanu Reeves en El abogado del diablo.

¿Alguna vez se creyó superhéroe?

No, ni la altura ni la velocidad me atraen, prefiero otras cosas.

¿Cómo cuáles?

El deporte, una buena conversación y conforme pasa el tiempo prefiero hacerlo con un café antes que con un trago.

¿Si tuviera que vivir dentro de un videojuego?

Zelda, posiblemente.

¿Si fuera un sánduche de qué estaría elaborado?

Sería un sánduche contundente, uno de jamón de pierna, con tomate, pickles, con poca mayonesa, salsa de tomate y con la lechuga siempre afuera y algo de picante.

¿Se ve en el sillón de Olmedo?

Me veo en muchos lugares. Tiempo al tiempo.