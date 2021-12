La alcaldesa afirma sentirse confiada y tranquila y no hace caso a las críticas.

Antes de ser la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri desempeñó otras funciones públicas, como diputada y asambleísta, pero antes de incursionar en la política destacó en el mundo de la comunicación; aunque si algo sobresale en su hoja de vida, según sus allegados, es ser ‘mamá luchona’. Abierta, alegre y desinhibida, pero cautelosa en torno a su vida sentimental, EXPRESIONES logró que contestara todas las preguntas de El Cuestionario.

¿Cómo se siente en este momento?

Tranquila, cómoda y con hambre (risas)y tentaciones.

Siempre me llamó la atención en usted lo de ‘mujer madera de guerrero’. ¿Esta armadura nació con usted o la adquirió en el camino?

Es un sinónimo de nuestro grupo político, muy adecuado para todos los guayaquileños que somos madera de guerrero. Eso lo demostraron en el último hecho terrible que fue la pandemia, y yo soy guayaquileña, así que está en nuestros genes.

¿Y para qué otras cosas tiene madera?

Me fascina cantar, pero no tengo la voz (sonríe). No me interesa si canto bien o mal pero canto.

Me dicen que es buena cantando salsa y una de las que más tararea últimamente es Ven, devórame otra vez.

(Risas) Esa fue para una campaña, íbamos a todo volumen cantando horrible pero felices.

De las diversas batallas que ha librado, ¿cuál ha sido la más desafiante como mujer?

Sobrevivir la muerte de mi hermano, yo tenía 15 años. Y como alcaldesa, salvar a la mayor cantidad de gente posible durante el COVID y seguir haciéndolo de enfermedades, pobreza, drogas, desamparo y abandono. Mi mayor desafío es cambiarle la vida a la gente.

¿Y de qué manera enfrenta cuestionamientos, críticas, juicios de valor y señalamientos? ¿Cuál es su arma de defensa?

Salir a la calle con la gente. Me siento cómoda visitando barrios, conversando en las veredas, allí adquiero tanto conocimiento y sabiduría; no desde una burbuja. No les importa si ando con un pantalón roto o si es bonito o feo; lo otro es algo que vivo desde que estaba en la escuela, en el colegio.

¿Sus críticos son aquellos que se preocupan más de la apariencia que de lo que hay en el fondo?

Me pregunto si hay que disfrazarse de alcalde. Hay que ser uno mismo siempre. Tampoco es que andaré en Guayaquil en traje de baño, aquí no hay playa.

¿Y si estuviera en Río de Janeiro?

Ahí sí (risas) y con algo amarrado a la cintura.

Reconoció que estaba enamorada pero no confirmó si habrá matrimonio. Cortesía Daniel Olvera.

Mujer de armas tomar.

Sí, tal vez.

Me dicen que se pone mal genio cuando no está la comida a tiempo.

Tengo que comer cuando siento hambre, que me traigan cualquier cosa. Antes era pan con café, pero ya lo abandoné.

Por eso está ‘papelito’. Valió la pena el sacrificio.

Sí, como dice la canción: “valió la pena porque era necesario estar contigo amor” (risas).

¿Es cierto que del reino animal solo come pescado?

Sí.

Y el sushi es su plato favorito, hasta lo manda a pedir.

Es cierto.

¿Qué otros platos la seducen?

Las sopas de todo tipo.

Y de bebidas, el agua de coco y el vino.

Sí, y el vino un poquito rebajado.

La exasambleísta enfatizó que no le interesa disfrazarse para ostentar un cargo. Cortesía Daniel Olvera.

De un año para acá vemos a una Cynthia distinta, más informal, desenfadada, poco convencional. Esa es la Cynthia real.

La de toda la vida, pero antes, cuando estaba en campaña, me decían cómo ser, cómo estar, no mover las manos, dar de cierta manera el mensaje. Todo eso encarcela. La gente debe quererte por lo que eres y si te rechazan tendrán la razón porque así eres tú. Decidí que no iba a disfrazarme por un cargo.

Y cuando estaba con conjuntos o trajes sastre, ¿se sentía así?

No, pero no estaba cómoda, prefiero los zapatos de lona a los tacos.

¿De pronto se podría pensar que lo hizo para llegar a cierto sector de la sociedad?

Para nada. Yo amo el jean, las camisetas, los pantalones rotos me fascinan, además pocos se distraen con poco y me dejan trabajar en lo de fondo.

Hablando de lo de fondo, sé que detesta las sesiones largas. Todo debe ser conciso, preciso y con gráficos.

Sí, y si vamos a hablar de un tema debe ir con título, desarrollado en puntos y con una conclusión de resultados.

¿Suele ser dispersa?

Siempre estoy con muchas cosas en la vez y la oficina se llena de personas de distintos departamentos, pero me gusta, no me aburro para nada.

¿Y más auditiva que visual?

Si tengo los dos ojos abiertos me puedo distraer de lo que alguien me puede estar diciendo. Yo veo gráficos y números que se me quedan para poder estudiar el tema que tengo que desarrollar. Esto es de decisiones y de resultados, todos los días.

¿Hay otro tatuaje en camino?

Sí, tal vez. Ya lo pensaré.

Me dijeron que alguien muy especial para usted se tatuó su nombre hace poco

Entero no, ahí me la saqué (risas).

Es la misma persona que seca sus lágrimas...

Hay situaciones que lo hacen; si tú quieres o amas a alguien, esa persona más te debe sacar sonrisas, no lágrimas.

Y ese ser ya existe. La felicito por eso, la veo enamorada y feliz.

Gracias.

Ese brillo en sus ojos y esa figura que luce delatan a una mujer enamorada

De Guayaquil, de mis hijos, mi corazón y mis secretos (sonríe).

¿Y ese anillo de compromiso que causó tanto revuelo?

Ahí está puesto.

¿Pero se casa o no se casa?

Esa foto no tenía texto y sigue así (risas).

Me recuerda a esas actrices como Greta Garbo. ¿Por qué ese apetito por el misterio?

Porque no tiene texto la foto y ahí está.

Solo usted se lo pone puertas adentro.

En algún momento.

Y en cuenta privada.

En algún momento.

Saludos a Juan Carlos (Vásconez).

A él y a todos los Juan Carlos que existen. Mira lo que eres... (risas).