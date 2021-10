Desde su aparición en la función pública, Susana González, ha desempeñado diversos cargos, desde concejala y asambleísta provincial hasta viceministra de Comercio Exterior. EXPRESIONES quiso descubrir a la mujer que desde el año pasado ocupa la Prefectura del Guayas y por esta razón hoy responde a El Cuestionario.

¿Es cierto que trabaja desde los 14 años?

En nuestro hogar mi madre nos enseñó desde muy pequeños a que el trabajo te honraba, venimos de abuelos que iniciaron su vida laboral desde muy chicos. La gran mayoría de ecuatorianos venimos de abajo, trabajando a pulso. Recuerdo que toqué las puertas a unos amigos de la familia y les dije que quería trabajar.

Desde ahí no ha parado, se volvió adicta al trabajo

(Risas) ¿Es una buena adicción, verdad?

Pero dicen que lo hace de lunes a lunes, hasta deja plantados a sus amigos en un asado dominguero

Ellos comprenden que para mí no es trabajar, sino vivir la pasión de transformar vidas y estas necesitan ser atendidas y cambiadas para bien. Hay quienes me dicen que algún día se levantarán antes que yo y les respondo que deben aprender la disciplina de los maestros zen.

¿Y esa disciplina es un combinación de la japonesa y la alemana?

(Risas) Tengo una formación rigurosa que tiene que ver con el bien común. Amar al prójimo significa trabajar con pasión cada cosa que hagas. Entender que el mundo no gira a nuestro alrededor, nosotros debemos girar alrededor de la gente.

¿Conoce Guayas de cabo a rabo o le falta lugares por descubrir?

Soy muy ejecutiva y despacho las horas que tengo que hacerlo. El resto de mi labor está en el territorio, en la realidad del campo y las zonas rurales. Eso se vive y si algo no está bien se corrige.

Me dicen que es buena para cobrar multas

Sí y soy muy justa.

¿Y el dragado?

Va porque va, es una obra esperada por la provincia y el país a lo largo de 53 años. No había ni hay más tiempo para la indiferencia, ejecutar la obra y llevarla en un proceso transparente era vital e importante para recuperar la confianza ciudadana.

Si tuviera la oportunidad de colocar junto a los sedimentos y bancos de arena a personas y cosas para que se los lleve el dragado, ¿qué y a quiénes incluiría?

A la maldad, la violencia y el narcotráfico, todo lo que hace daño a nuestra sociedad, hoy estamos preocupados por un grupo minoritario que atemoriza, los que trabajamos y aportamos con la sociedad somos la mayoría.

Entre tantas ocupaciones siempre hay tiempo para el amor. Antonio Sola es el hombre que la conquistó o fue al revés

El español vino a conquistar, pero terminó siendo conquistado.

Me dijeron que él la llama la Venus de Valdivia

(Risas). Antonio es una bendición a mi vida, cuando él llegó fue para quedarse. Tenemos 15 años juntos y 9 de casados, cada día ratificamos ese amor en libertad, ese amor que lo ves en esa persona que te acompaña y te agiganta esas alas de forma natural. Jamás ha dicho un no a mis sueños.

Pero me dicen que él se enamoró de sus ‘pompis’ de esmeraldeña

(Risas) ¿cómo sabes eso?

Y del bolón de verde ibérico

Tenía que hacer nuestra fusión de nuestra riquísima comida, pero para seducirlo en la mesa debía lograr ese toque español. Al majado de verde en vez de mantequilla o manteca de chancho le incluí aceite de oliva. En vez de cerdo le puse jamón ibérico picado que siempre me envía mi suegra y le agregué cebolla y ajo.

Susana dice que desde pequeña sabe lo que es administrar las finanzas. Cortesía Daniel Olvera.

Me llama la atención que una mujer tan elocuente y sociable sea de pocos amigos

Creo en la calidad y en la calidez más que en la cantidad. A mis amigos los involucro con mi familia y eso supera la sangre y el apellido y sí, tengo muchos conocidos y pocos amigos a los que amo y me importan muchísimo.

¿Amigos en la política?

Sí, si existe el respeto y la convivencia pacífica, sin imposiciones y teniendo como finalidad servir a los demás.

Hábleme de su devoción a Santa Narcisa de Jesús

Fui una niña que tuvo una salud muy complicada por mucho tiempo. Viví con oxígeno por problemas respiratorios que me llevaron a permanecer en cama, pero todo eso nos fortaleció. Mi mamá me entregó a Narcisa de Jesús y contra pronósticos que hablaban de problemas psicomotrices y hasta de retardo, gracias a la fe de mi madre me curé, terminé siendo la mejor alumna con premio de la Filantrópica y becada en la Universidad Laica. La fe puede revertir cualquier mal diagnóstico.

Es verdad que dentro de su cabeza vive con una calculadora que hasta sus amigas le piden consejos para manejar sus finanzas y presupuestos

Tengo la combinación alfa numérica. Desde muy pequeña fui organizada y manejaba las finanzas de la familia, teníamos escasez y ayudaba a mi madre a poner todo en orden y ver de qué manera llegábamos bien a fin de mes. Reto a mis amigas y sé de quienes hablas (risas) a que no usen las tarjetas de manera indiscriminada. La austeridad es lo primero para llegar a una época de abundancia. Primero ahorra para una casa antes que adquirir un carro.

Cuando le dicen la prefecta fashionista, ¿cómo lo toma?

No me merma mi capacidad e inteligencia para llevar a donde he llevado la Prefectura. No puedo disfrazarme, toda la vida he cuidado mi imagen. Pasó la época en que los políticos se remangaban la camisa como obreros y se echaban agua para hacer que transpiraban cuando realmente no trabajaban por la gente, solo lo hacían para la foto, sino me cree vaya y pregunte a los ciudadanos.

Afirma que los comentarios que le importan son los de la gente que visita en los cantones, no lo que se dice en las redes. Cortesía Daniel Olvera.

A usted la inspiran grandes mujeres, ¿Cynthia Viteri está en ese grupo?

Es mi amiga y la quiero mucho.

¿Qué piensa de lo que se ha dicho de ella en el último año en lo bueno y en lo malo?

No hablo de mis amigos, los respeto y ella merece respeto. En política lo más difícil es que a la mujer dejen de compararla y preocuparse por su vestuario. En la vida privada, la gran mayoría de mujeres debe hacer lo que se le antoje si no transgrede a los demás.

¿Qué opina de las redes sociales?

Las palabras edifican, fortalecen o destruyen. Las redes han sido mal utilizadas para generar acusaciones, agravios y epítetos que violentan a las mujeres en la condición política, no solo a ellas, sino también a sus familias y eso debe cambiar. Comunico en positivo. No leo los comentarios de las redes, soy súper digital, pero más me interesan los que recibo en los cantones que visito.

Pero hay redes que atrapan como el TikTok, ¿cómo va con eso?

Hubo alguien que quiso irrespetarme y me llamó ‘prefecta tiktokera’, recuerdo que lo miré de frente y le dije ¿cómo le va ministro? Comunico, no hago payadas en las redes y no perderé mi esencia. TikTok fue muy terapéutico para la pandemia, si no la usas está bien, pero respeta a quienes sí lo hacen y sé feliz.

¿Qué le dice su espejo?

¡Bravo campeona, eres una grande! Me aliento, no espero que otros lo hagan.

Hablando de alentar, me dicen que usted impulsa a otros para hacer la dieta del espárrago

(Risas). Invito a todos a tener la dieta de la disciplina y de la nutrición, a comer sano y a ingerir más vegetales. La dieta del espárrago ha ayudado a mi marido a tener un buen peso, se convirtió en un duro del ciclismo y le ha ido bien.

Pero hay dietas más placenteras

Ah bueno, también, practícalas tú (risas).

Una mujer feliz y realizada en el trabajo y en el amor y con salud, ¿tiene algo pendiente con la vida?

Con Antonio no vivimos con la expectativa del futuro, sino del poder del presente. Creemos que con nuestros aportes podemos hacer un mundo mejor. Es nuestra aspiración diaria, ser felices, estar juntos con nuestras familias, celebrar los éxitos y apoyarnos en los fracasos.