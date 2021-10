Andreína y Frederick no lograron hacer click.

No hay ningún chance de un posible acercamiento entre Mare Cevallos y Andreína Bravo, mucho más ahora que las ecuatorianas se disputaron el interés del boliviano Frederick Kelley en el reality El Poder del Amor.

El joven, quien en un principio fijó su atención en Andreína, descubrió que sus sentimientos hacia ella no se concretaron, por lo que desvió su mirada a la polémica actriz que participó en producciones de Ecuavisa y TC.

El asunto es que ahora que Andrés Salvatierra regresó al concurso está dispuesto a reconquistar a la artista guayaquileña quien ya dejó de lado lo de 'drama queen'. Por lo que se avizora un duelo entre estos dos caballeros de Bolivia.

Andreína nuevamente se queda sola, sin pareja y sin estrategia, una situación que la incomoda aunque lo niegue. "Me molesta el hecho de que juegues con los sentimientos y emociones. Lo que quiero es que te muestres real, sé concreto con tus pensamientos y tu corazón", le dijo a Frederick, quien no se quedó callado: "Tu también jugaste con lo mismo. No llegué a conectar sentimentalmente contigo, toda mi atención está con Mare".