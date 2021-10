Al lo largo de su vida la abogada Cristina Reyes ha destacado principalmente en el campo de la política. Fuera de este ámbito es también escritora, lectora consumada y una artista potencial. EXPRESIONES conversó con la parlamentaria andina cuyo temperamento y don de liderazgo se hacen sentir en diversas esferas. Por muchos motivos era necesario que la exasambleísta nacional conteste a El Cuestionario.

De las múltiples facetas que la distinguen ¿cuál es la que define si hubiese que escoger una?

Siempre me ha costado definirme porque siento que soy un ser humano en evolución constante. Aquel que se estanca deja de vivir. Soy muy experimental y a lo largo de mi vida me gusta cultivar mis pasiones y la lectura ha sido un gran vicio, yo lo recomiendo.

Es una mujer que se ha mostrado siempre determinante y aguerrida pero sus amigos dicen que es lo más parecido a un flan de coco.

(Risas) Yo publiqué un libro que se llama La tierna furia, qué contradicción, probablemente me define un poco. Soy una mujer que expresa hasta en los momentos más críticos y difíciles. Al final del día tengo un alto grado de sensibilidad y lo expreso con la gente que quiero. No soy precisamente un flan de coco (sonríe), pero dentro de mí hay una parte dulce.

¿Es verdad que a ciertos adversarios políticos les expresa su solidaridad cuando son víctimas de ataques?

Una palabra debería ser la clave para este siglo tan convulso: pluralidad. Los extremos nos separan, los muros hay que derribarlos y situarnos en el centro o buscar situaciones que nos humanicen. Las etiquetas son para las maletas. Al país le hace falta una gran dosis de humildad y acercamiento.

Es mujer que acepta retos

Sí, pero me preparo para asumirlos.

Cristina Reyes se casará en febrero en el balneario de Manta. Christian Vinueza

Hace poco Marcela Aguiñaga la retó para una competencia de nado estilo mariposa

(Risas) Con nuestra forma de ver el mundo ambas estamos dando guerra pero ella me lleva a su campo físico y atlético y deportivo, entonces yo debería llevarla al mío que son mis ideas. Me gusta mucho la literatura, me agradaría invitarla a tomar un café y discutir acerca de un libro leído compartido. Sería un buen ejemplo de acercamiento, también estoy aprendiendo box (risas).

Ella dijo que hubiese deseado que usted sea la presidenta del PSC.

Me acabo de afiliar a ese partido (siempre ha sido Madera de Guerrero) y para llegar a ser presidente debes tener al menos cinco años de militancia, pero bueno, soy la vicepresidenta y es meritorio. Ha habido líderes mujeres encabezando las listas para diferentes dignidades y hablo desde mi experiencia. Señoras como Roberta Zambrano, prefecta de Esmeraldas que prenden fuego debajo del agua.

Usted también prende fuego y no solo en Ecuador sino también en países como Japón y Francia. ¿Es cierto que en una convención de médicos en París usted flechó hace tiempo a un cantante que le dedicó prácticamente todo su repertorio?

(Risas). Estás hablando de otra persona. Tengo lo mío. No soy diva, todo lo contrario, muy sencilla. Hasta mi mamá me dice que me arregle. Lo que me ha acompañado es una actitud valiente, de guerrera. Espero no atemorizar pero con mi 1,80 de estatura cuando llego a un sitio, todo el mundo se da cuenta. Ese lado sensual lo he explorado y claro, hay quienes han gustado de mí y me han dedicado canciones, pero soy tímida, aunque no lo creas, en ciertos entornos sociales.

Pero ya tiene a Patrick Mitaz que le dedica canciones 24/7, ¿cómo va ese noviazgo?

Muy bien, a estas alturas de mi vida saboreo y aprecio cada cosa que vivo. He buscado el amor más que el matrimonio pero me rendí a ese sentimiento. Agradezco a Dios haberme encontrado con Patrick en un universo tan grande. Es un ser maravilloso.

¿Es cierto que se casará en febrero en el mes de San Valentín?

Sí, es verdad y me quiero casar de rojo, el color del amor, de la pasión. Me representa. Será algo muy bonito lo celebraré con mis amigos y mi familia.

La parlamentaria andina sostiene que se prepara ser la presidenta de Ecuador. Christian Vinueza

¿Qué otras cosas celebra?

La salud, el tener a mis padres conmigo, a mis hermanos, a mis sobrinas, dos muñecas preciosas que me dan alegría.

A usted le gustar dormir en el lado derecho de la cama ¿qué dice Patrick de eso?

Si es junto a él no me importa dormir en el lado que sea.

¿Y usará sus bóxers para dormir?

(Risas) Quién no ha usado la pijamita vieja del novio, es lo más rico y delicioso, claro que sí.

¿Es cierto que no le agrada la ropa de marca y prefiere comprar la de ofertas?

Nunca seré la mujer más elegante de Ecuador ni me interesa serlo. Me muestro tal como soy, como toda mujer a veces hay tendencias y colores. Y sí me gustan las ofertas. Se me ríen cuando busco la blusa de 5 o 10 dólares. Las compro donde sea. Tengo algunos regalitos de marca del novio, pero soy una mujer sencilla.

Cambiando de coles a nabos, ¿usted portaría un arma?

No. No creo que el momento actual amerite extremismos ni medidas irreflexivas para atenuar el terror que vive la gente. Lo que hay que hacer es desarmar a los delincuentes no armar a la sociedad civil. Un arma no puede tenerla cualquiera. Hay que reforzar y también depurar a la policía, porque hay malos elementos. Las cárceles necesitan intervención inmediata.

Habla como toda una gobernante, no desiste de ser la presidenta de la República

El Dalai Lama dice que el futuro será femenino y yo le creo. Son procesos que se transitan para lograr ciertos objetivos. Soy de retos y la presidencia está ahí. Algún día se elegirá a una mujer y me preparo para ese momento. Soy una mujer de una sola línea y fiel a mis convicciones.