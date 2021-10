Patronajes de mi vida o Entre la moda y el amor son dos opciones de cómo se titularía el libro de María Fernanda Ríos (39) y Fercho Gómez (25). Así es como responde la diseñadora y actriz cuando se le pregunta por la relación que vive con el ex chico reality cuya diferencia de edad es de 14 años.

La química entre los dos fue instantánea, así es como asegura esta pareja cuya relación explotó el mes pasado, aunque ya tenía larga data. “Se flechó cuando me vio, ¿qué puedo hacer?, dijo ‘wow’”, afirma con una amplia sonrisa la artista.

Mafer Ríos: "Me importan tres bledos lo que diga la gente" Leer más

Cupido hizo de las suyas en enero de este año, mientras se grababan las promociones del programa concurso Soy el mejor (TC).

La recordada protagonista de Sharon la hechicera comenta que la primera vez que vio a Fercho preguntó al equipo de producción quién era él. “Todo transcurrió con normalidad, no hubo un acercamiento inicial, pero estaba interesada en este muchacho ‘ñam ñam’ (risas)”.

Una marca de ropa masculina en la que Fercho sería la imagen es el proyecto más inmediato de la pareja que combina el amor con los negocios. Cortesía Daniel Olvera.

El llamado ‘rey de la Florida’ señala que de los participantes era el único que saludaba a María Fernanda y así derribó esa barrera que ella había puesto con los concursantes. “Era muy conchudo, la besaba en la mejilla”, menciona.

La primera salida fue a fines de febrero, a pocos días del estreno y en grupo. Para abril, ya las citas eran más frecuentes tras un beso muy cerca de la boca.

Josué Sánchez: "Thor, el superhéroe, ese soy yo" Leer más

“Era una situación delicada, pues ella era la jueza y yo el participante, la gente iba a hablar de privilegios y favoritismo. Siempre me preocupé por tener un buen desempeño y no me valí de esta relación para tener una mejor calificación”, indica Fercho.

Mafer Ríos manifiesta que separa las cosas y que, al momento de evaluar a su pareja, lo hacía de manera justa y objetiva. “Ya existían los rumores de que había algo entre los dos y me señalaban que yo no analizaba su participación, cuando lo cierto es que él se esforzaba y trataba de mejorar siempre, pero si era de calificarlo con 5 sobre 10 lo hacía”.

Entre sus afinidades resaltan el amor por la comida y el ejercicio. Cortesía Daniel Olvera.

La exintegrante de Leche y Chocolate enfatiza que su enamorado se perfeccionó tomando cursos de baile, pero no sirvió de nada. “Me molestaba que no lo valoraban y yo no persuadía en los otros jueces, buscaban un pero en todo. Debimos guardarnos toda esta frustración e injusticia”.

Fercho asevera que perdió seguidores por el ambiente creado por la producción del programa. Lo irónico es que ahora que ambos admitieron el romance de a poco los está recuperando.

Diego Chiang: "Ha sido un privilegio actuar con Érika Vélez" Leer más

¿Pero qué motivó a revelar esta historia de amor?

“Cuando él salió de Soy el mejor ya no había motivos para seguir ocultándolo. Estuve año y medio sola y me gustó la experiencia de estar feliz con mi soledad, pero ahora estoy contenta. Ya quisieran muchas de mi edad un pelado como el mío”, expresa Mafer.