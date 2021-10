En esta nueva edición de Tengo que decirlo, el segundo al mando en la administración de la ciudad de Guayaquil, Josué Sánchez, compartió su manifiesto en el que expresó todo lo que piensa y siente en varios aspectos de su vida.

1 “Doy amor y no guerra. Ahora solo peleo con los cangrejos”.

2 “Alguna vez fui el rey de ‘la cantera’, cuando pasé los 30 años la entregué a los jóvenes. Fue un proyecto que se construyó hace cinco años junto a Vicente Taiano, con quien por casualidad llegamos a la política”.

3 “La gente buena y proba que se quiere involucrar en la función pública no encuentra por dónde entrar y lamentablemente los malos nos gobiernan y nos roban”.

4 “Hay personas que cuando llegan al poder, locas se quieren volver. Si se tuercen cuando manejan mucho dinero, es por la falta de formación y valores que se pierden. No hay lógica, ni ética, ni civismo, ni urbanidad o buenos modales”.

5 “Mi mamá (Glenda) es mi inspiración. Ella se separó de mi papá cuando yo tenía 15 años. Si algo aprendí de ella fue el valor del trabajo, la perseverancia, el no darse por vencido ni en las peores circunstancias”.

6 “Doña Glenda (su mamá) viajó un tiempo a Estados Unidos, logró forjar un capital, regresó a Ecuador, abrió su empresa de limpieza y empecé a trabajar con ella a los 20 años”.

Josué sueña con ser el alcalde de Guayaquil y trabaja para conseguirlo. Cortesía Daniel Olvera.

7 “La virtud número uno de un emprendedor es la perseverancia. Quien empieza un negocio tendrá muchos problemas, pero si tiene la meta clara, la persigue y no se da por vencido pese a las circunstancias, pasará la famosa barrera de los cinco años, que es en la que la mayoría de emprendedores o fracasa o se retira o cambia de proyecto”.

8 “Mi abuelita Carlota fue la fuente de amor de toda la familia, ella se fue al cielo y desde allá nos cuida a todos. Fue una mujer espectacular. Gracias a ella aprendí a cocinar y a comer cangrejo y el pescado entero”.

9 “Es cierto que a veces me iba a la escuela oliendo a comida porque mi abuela se levantaba a las 05:00 para preparar el refrito, por más que me bañaba y salía con una sábana, igual olía a cebolla (risas)”.

10 “Si algo disfruto en la vida es comer, peleo con el peso. Mi especialidad son los camarones, principalmente apanados y en ceviche”.

11 “Hubo una época en que comía cangrejo tres veces por semana, incluso salía de la universidad para buscar a alguien que me ‘hiciera pata’ para comerlo”.

12 “Cuando puse el negocio de cangrejos, poco a poco fui aprendiendo a elaborar diversos platos con este crustáceo. Hay creaciones mías”.

13 “Trabajo de lunes a domingo y es algo que acepta mi esposa (Micha), quien es mi apoyo y me ayuda a crecer, haciéndole frente a todo. La admiro porque nunca se ha dado por vencida y sacó adelante a sus dos hijas. No descansa. Emprendió también en pandemia y me lleva el ritmo”.

14 “Desde niño me interesé por los negocios, supe ganarme el centavo siendo chico y no malgastarlo. Me pagaban por lavar el carro y en sexto grado recuerdo que compraba en una papelería una plancha de Pokémon que venía con 25 muñequitos y los recortaba y vendía cada uno a 50 centavos”.

Josué es el propietario de La Pata Gorda y sus planes de expansión abarcan otras latitudes fuera de Ecuador. EXPRESO

15 “Otro de mis primeros emprendimientos fue grabar música en la computadora, quemar discos y vender cada compacto a cinco dólares. Nos fue fenomenal. Aprendí que el dinero hay que ganarlo y trabajarlo para disfrutarlo”.

16 “Entre las mujeres que admiro también está Cynthia Viteri, alguien que aprendió a salir adelante sola con sus hijos, que soñó en grande y cristalizó todo lo que se propuso. En su vida privada tiene derecho a ser feliz como quiera y siempre tendrá mi apoyo mientras responda en su cargo como alcaldesa”.

17 “De chiquito quería ser alcalde y siempre tuve una ruta hacia donde transitar. Ese ha sido uno de mis anhelos, al igual que tener una fuente de ingresos distinta a la política. La mayoría llega sin ninguna base o profesión al poder y no saben luego cómo salir para responder a un estilo de vida. Por eso construí un patrimonio en paralelo”.

18 “Soy feliz, quiero mantenerme así y morir de esa manera”.

19 “Hubo un tiempo en que fui muy celoso e impulsivo, hasta cuando jugaba Barcelona en el estadio. Con el paso de los años maduré y hoy me controlo y manejo la inteligencia emocional muy bien”.

20 “Saber llevar bien una pelea nos ahorra muchísimos problemas”.

21 “Soy como el 'chopsué' de cangrejo, lo más rico que hay (risas); es una creación mía, es el plato estrella de mi restaurante y se raspa hasta la olla por el cocolón”.

22 “Un superhéroe que me representa es Thor, ese soy yo”