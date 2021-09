Romain de La Mar: "Cualquier buen plato funciona como afrodisíaco"

EXPRESIONES conversó con el chef francés, radicado en Guayaquil, Romain de La Mar.

En su manifiesto destacó que le desagrada la pastelería, apoya a la gente vegana, no come ‘fast food’ y sus proezas sexuales se prenden como un horno casero.

1. “Picar un vegetal con un cuchillo de sierra es un sacrilegio, porque hay un cuchillo para cada alimento y cumple con su función”.

2 “Se puede cortar cebollas sin llorar pelándolas y poniéndolas en el agua, después se las pica, este tip ayuda, pero no del todo”.

3 “Estoy de acuerdo con la gente que es vegana porque hay que bajar el consumo de carne”.

4 “Entiendo a la gente carnívora y una carne es buena cuando ha sido bien tratada y con todos los cuidados, pero siempre pondré en primer lugar el bienestar animal”.

5 “Siendo chef no me siento insultado si me llaman cocinero, porque todos empezamos siendo ayudante de cocina. En esta profesión hay que guardar la humildad”.

6 “Dicen que las papas de los ‘fast foods’ son deliciosas, jamás lo sabré porque no como en los lugares de comida rápida”.

A Romain no le agradan los sitios de 'fast food'. Juan Faustos

7 “Si encuentro un pelo en mi plato de sopa sería muy complicado tomarla”.

8 “El plato francés que más amo es la bouillabaisse, con el tiempo se convirtió en una de las especialidades emblemáticas de mi país. Esta receta de olla de pescado es típica en Marsella y otras localidades costeras de la Provenza francesa. Me encanta también el confit de pato”.

9 “Lo que odio preparar es la pastelería en general, requiere de mucha atención y laboriosidad. Por eso es que soy chef, no pastelero”.

10 “Cuando decidí dedicarme a la cocina no me dio miedo quedar como el señor Barriga (el del Chavo del 8), lo único que pensé fue en trabajar en lo que me gustaba y disfrutar su rigor y su ambiente”.

11 “Varias veces me he sentido como el huevo en todas sus cocciones: duro, revuelto, estrellado, frito y pasado (risas). Principalmente cuando trabajé en Francia con otros cocineros”.

12 “El origen de la palabra gourmet tiene que ver con el hecho de compartir buena comida con buena compañía, buena gente, más allá de si es en una hueca, un bistro, una taberna o un restaurante con estrellas Michelin”.

Romain, aunque ha trabajado en restaurantes con estrellas Michelin, no se siente insultado si le dicen cocinero. Juan Faustos

13 “No hay nada que me disguste en mi profesión. Si no me sale una receta, la vuelvo a hacer”.

14 “Todos los días me da ganas de triturar a alguien y dejarla como carne molida (risas)”.

15 “Mis proezas sexuales no son a fuego lento ni como en un horno microondas, más bien como en un horno casero”.

16 “Si fuese un postre yo sería una tarta Tatin (de manzana)”.

17 “El mejor plato afrodisíaco es el que sabe bien, todo funciona cuando la comida es buena, no hay nada específico que me anime”.

18 “Una cena ideal es con buen aperitivo, una buena entrada, un plato con cinco o seis tiempos y buen vino digestivo, con pareja o amigos, en un lugar acogedor”.