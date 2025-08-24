El futbolista Marcos Olmedo falleció en trágico accidente: Esto se conoce del hecho

El jugador de Mushuc Runa perdió la vida este domingo 24 de agosto. Según los reportes preliminares, se trasladaba a Quinindé

El fútbol ecuatoriano lamenta la trágica pérdida de Marcos Olmedo, un joven y talentoso futbolista que falleció en un accidente de tránsito. El deportista de 26 años, conocido por ser parte del plantel de El Nacional que se coronó campeón, perdió la vida en la vía que conduce a Quinindé.

Según informes preliminares, el accidente pudo haberse originado porque el jugador se habría quedado dormido al volante. No obstante, se aguarda el pronunciamiento oficial de las autoridades para confirmar las causas exactas del siniestro.

La noticia ha causado una profunda conmoción en el deporte nacional. A través de redes sociales, aficionados, excompañeros y amigos han expresado sus condolencias y mensajes de apoyo a la familia del futbolista. La partida de Olmedo deja un vacío en el fútbol local y un triste recuerdo de su prometedora carrera, que fue abruptamente truncada.

Nota de pesar 🕊



Ante el sensible fallecimiento de Marcos Olmedo, ex jugador de Sociedad Deportiva Aucas.



¡Descansa en Paz Marcos! pic.twitter.com/x1YpNR7aOz — S. D. Aucas Oficial (@Aucas45) August 24, 2025

Marcos Olmedo sufrió un accidente llegando a Quinindé, en el cual perdió la vida. Me comentaban que se había quedado dormido, a esperar la versión oficial.

Una lamentable noticia.



Mucha fuerza para sus familiares🙏. Que en paz descanse. pic.twitter.com/UjR6LPAR7O — Johanna Calderón (@johacalderon11) August 24, 2025

