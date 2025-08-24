Emelec vs. Independiente: cómo y dónde ver EN VIVO el partido en el Capwell

Con un Bombillo 'encendido', el equipo de Guillermo Duró quiere prolongar su racha ganadora ante el líder de la LigaPro 2025

Emelec recibe a Independiente del Valle por la fecha 26 de la LigaPro 2025.

Emelec afrontará este domingo 24 de agosto su duelo ante el líder Independiente del Valle con una “actitud agresiva”, respaldado por el buen momento futbolístico de un Bombillo en ascenso que sueña con meterse en el hexagonal final de la LigaPro.

El delantero eléctrico José ‘Tin’ Angulo destacó la importancia de controlar el ritmo del juego y ser cautelosos frente al cuadro Rayado, que llega con figuras determinantes como el argentino Claudio Spinelli y el volante Patrick Mercado.

“Hay que cuidarse más que todo de sus delanteros que vienen ‘dulces’. También tienen en el medio campo jugadores con buena pegada, que manejan mucho el balón”, afirmó el ‘Tin’.

En la primera vuelta, Emelec derrotó 2-1 a Independiente del Valle en el estadio Banco Guayaquil., el pasado 4 de mayo. gustavo guaman

Desde la defensa, el lateral Luis Castillo reveló la fórmula que el entrenador Guillermo Duró ha trabajado en los entrenamientos para imponer condiciones en el estadio Capwell.

“Debemos hacer un partido bien coordinado, agresivo y físico, para que Independiente sepa que está jugando en el Capwell. La idea es que, cuando agarremos la pelota, juguemos de frente y vayamos a buscarlo”, comentó la Flecha Castillo.

Esto debes saber para ver el Emelec vs. Independiente del Valle HOY

Fecha: domingo 24 de agosto

Horario: 15:30 de Ecuador

Dónde: estadio George Capwell, Guayaquil

Canales de TV y streaming: Zapping Sports y El Canal del Fútbol

Independiente confía en la calidad de su plantel para 'asaltar' el Capwell

En la otra orilla, el creativo Júnior Sornoza, referente ofensivo de Independiente del Valle, reconoció el gran momento que atraviesa Emelec, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos del torneo. Sin embargo, el “Zorro” confía en la capacidad del plantel dirigido por Javier Rabanal para dar el golpe en Guayaquil.

“Ellos vienen con una racha positiva, ganando en estadios difíciles pero nosotros soñamos en grande, tenemos un gran plantel y lo hemos demostrado”, expresó Sornoza.

Historial de ambos equipos jugando en el Capwell | LigaPro

El historial en el Capwell favorece a los azules: en 25 enfrentamientos por el torneo nacional, Emelec suma 10 victorias, Independiente del Valle 5 y se registran 10 empates.

