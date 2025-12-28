Joven de 19 años es asesinado tras una riña dentro de una discoteca en La Garzota

El altercado comenzó dentro de un centro nocturno en La Garzota y se trasladó a la calle

La riña terminó enfrente de la discoteca donde fue asesinada la víctima.

La madrugada de este domingo 28 de diciembre se registró un hecho violento al interior de una discoteca ubicada en el sector de La Garzota, en el norte de Guayaquil, que dejó como resultado la muerte de un joven de 19 años.

Según información preliminar proporcionada por la Policía, el incidente se inició dentro del centro de diversión nocturna, donde se habría producido una riña entre la víctima y dos personas, por causas que aún son materia de investigación.

Tras el altercado, la confrontación se trasladó hasta el exterior del establecimiento, en el sector de Sauces 1. En ese lugar, uno de los involucrados habría sacado un arma de fuego y, bajo amenazas, obligó al joven a desplazarse algunos metros.

Minutos después, la víctima cayó al suelo con varias heridas provocadas por impactos de arma de fuego, las cuales le ocasionaron la muerte de manera inmediata, según confirmaron los equipos de emergencia que acudieron al sitio.

El fallecido fue identificado como Jorge Paúl Santana Rodríguez, de 19 años. En la escena del crimen, personal policial levantó tres vainas percutidas calibre 9 milímetros como indicios balísticos.

El distrito Modelo, el más golpeado

El hecho ocurrió en el distrito Modelo, una de las zonas más golpeadas por la violencia en Guayaquil, que hasta este 28 de diciembre registra 79 muertes violentas, de acuerdo con cifras oficiales. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y localizar a los responsables del crimen.

Cabe señalar que este centro de diversión ya fue blanco de dos ataques explosivos durante 2024, presuntamente perpetrados por grupos extorsivos que exigían dinero a sus propietarios.

