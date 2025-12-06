Nuevo plan urbano para Guayaquil: más vivienda, turismo y espacios verdes

Propuesta plantea reactivarlo con usos mixtos, espacios y tranvía. Objetivo es frenar la despoblación y ordenar el comercio

Uno de los capítulos del libro ‘Guayaquil frente al futuro - Ciudad Región 2035-2050’, elaborado por la agrupación Guayaquil Bicentenario Dr. Francisco Huerta Montalvo, aborda una propuesta urbana, integral y sostenible para el fortalecimiento del turismo regional. Sus autores plantean una iniciativa que busca complementar la renovación urbana del centro incorporando nuevo equipamiento recreativo y reorganizando los usos comercial y residencial.

El documento propone la creación de nuevas zonas de encuentro recreativo, comercial y de vivienda, además de equilibrar el uso de suelo existente. Los autores reconocen que el centro, como ocurre en muchas ciudades, muestra signos de envejecimiento y abandono y, por ello, plantean como desafío la construcción de una ciudad pensada para el ciudadano común; que sea más transitable, ordenada y con una valorización de su patrimonio edificado, desde lo urbano hasta lo arquitectónico.

En diálogo con EXPRESO, la arquitecta María Elena Vargas, una de las autoras, explicó que la motivación de esta propuesta es “detener la despoblación acelerada del centro histórico, causada por el desequilibrio entre usos comerciales y residenciales, la falta de espacios públicos de calidad y la migración hacia zonas periféricas”.

Aseguró que esta tendencia “amenaza con convertir la cuna de nuestra ciudad en un área vacía, sin vida comunitaria y con comercio desorganizado”.

A su juicio, la reconversión del centro debe impulsarse mediante usos mixtos, vivienda y comercio, especialmente en “manzanas con edificaciones envejecidas o vacíos urbanos (lotes usados como parqueos o en estado de vetustez), identificados en el análisis morfológico”. Estos espacios, dijo, permiten reciclar edificios o levantar nuevas estructuras que incrementen la densidad residencial.

Idea. La propuesta busca transformar el centro para el ciudadano común, posicionándolo como destino turístico regional relevante hacia 2035-2050. MIGUEL CANALES

Vargas advirtió también que existen franjas del centro dominadas casi exclusivamente por el comercio (cerca del 98 % del suelo, según el análisis) y que presentan deterioro o desorden.

Considera que “una reordenación planificada podría crear unidades mixtas en niveles superiores, reequilibrando el sector”. Y que el plan propone “redistribuir el uso de suelo para que la vivienda no se limite a pisos superiores, sino que se integre de forma cohesionada con el comercio y servicios, creando un centro habitado y vibrante”.

“Como arquitecta, la parte que más ilusión genera es el diseño del circuito de tranvía eléctrico turístico integrado con los hitos históricos. Este elemento no solo resuelve una necesidad de movilidad sostenible, sino que teje la memoria urbana con la experiencia contemporánea”, expuso.

El documento detalla que en un área aproximada de 158 hectáreas, el centro aún no alcanza los 9 m² de área verde por habitante, lo que evidencia la necesidad de un plan paisajístico. Sobre este punto, la arquitecta, quien también cuenta con una especialidad en Administración Pública, manifestó que el objetivo no es únicamente alcanzar la cifra, sino “crear una red ecológica integrada que mejore el microclima, la salud pública y la calidad de vida, transformando el centro en un espacio más humano y resiliente”.

Un centro histórico vibrante: la apuesta por un turismo cultural y sostenible

Respecto a las intervenciones específicas, Vargas explicó que la propuesta contempla “convertir lotes vacíos o en desuso (como parqueos informales o predios degradados) en plazas barriales y microparques, priorizando las áreas con mayor déficit de espacios públicos”.

También se plantea “crear corredores verdes lineales a lo largo de las ciclovías y rutas peatonales propuestas, aprovechando calles estrechas o ejes de baja intensidad vehicular para lograr una arborización continua”.

La iniciativa incluye, asimismo, “implementar techos verdes y jardines verticales en edificios existentes y nuevos”, especialmente en sectores como la Bahía y la zona rosa, como compensación ambiental. Y “reforzar y reconectar las plazas históricas existentes para integrarlas a la nueva red verde del centro”.

Por su parte, el ingeniero Jorge Arroyo, otro de los autores, remarcó que la renovación apunta a un turismo cultural, histórico y recreativo que reposicione al centro como un destino relevante para la región y para los visitantes.

En la publicación destacó ejes como la recuperación del patrimonio histórico (desde el cerro Santa Ana hasta los parques e iglesias icónicas); la creación del circuito de tranvía turístico eléctrico, que conecte hitos urbanos y fortalezca la movilidad sostenible; y la integración de corredores gastronómicos y culturales, siguiendo ejemplos como la declaratoria de la calle Panamá como ‘Rincón Mágico del Ecuador’.

“El objetivo es (tener) un turismo que no sea efímero ni de tránsito rápido, sino uno que consuma cultura, camine, explore y permanezca, generando beneficios para la economía local y reforzando la identidad histórica de Guayaquil”, resaltó el además magíster en Gestión del Desarrollo.

Territorio. En el documento se detalla el desarrollo de un plan máster por la magnitud del área. MIGUEL CANALES

Consultado sobre cómo imagina los nuevos puntos de encuentro social y qué características deberían tener, el también docente universitario precisó que estos deben actuar como catalizadores de vida urbana, integrando vivienda, comercio, cultura y recreación.

“En la propuesta, estos espacios se imaginan con las siguientes características: ubicación estratégica en lotes vacíos y edificaciones en estado de vetustez, transformándolos en parques, plazas barriales y áreas verdes, que hoy son deficitarias; diseño accesible e inclusivo, con corredores peatonales amplios, seguros y conectados a ciclovías y al futuro tranvía eléctrico; activación día y noche, mezclando gastronomía, comercio cultural, vivienda y servicios, evitando zonas monofuncionales que se vacían al anochecer”, precisó.

