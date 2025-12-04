Guayaquil inicia corredores navideños y de monigotes: estos son los puntos

El Municipio de Guayaquil anuncia corredores navideños y de monigotes con más de 2.000 comerciantes registrados

Los corredores navideños y de monigotes en Guayaquil ya están listos para arrancar la temporada de fin de año y recibir a miles de visitantes. El Municipio confirmó que más de 2.000 comerciantes registrados participarán en estas actividades, que impulsan el comercio local y dinamizan los barrios de la ciudad.

Los corredores navideños iniciarán este sábado 6 de diciembre, en horario de 08:30 a 18:30, con la participación de 1.200 comerciantes distribuidos diversos puntos:

Corredores navideños

Capitán Nájera, desde Chile hasta Cacique Álvarez.

Febres Cordero, entre Eloy Alfaro y Cacique Álvarez.

Letamendi, desde la 28 hasta la 29, en el perímetro de la unidad educativa e iglesia Sagrado Corazón de María.

Estos espacios buscan ofrecer alternativas para aquellos que buscan comprar artículos navideños, decoraciones y productos típicos de la temporada.

Corredores de monigotes

El turno de los corredores de monigotes será desde el lunes 8 de diciembre, con la participación de alrededor de 800 comerciantes en tres sectores:

Calle 6 de Marzo, desde Manabí hasta Venezuela.

Av. Eduardo Solá Franco (Florida Norte), frente a la Unidad de Vigilancia Comunitaria.

Sector del centro comercial Albán Borja, en las áreas habilitadas para esta actividad.

En Guayaquil se alistan las ferias navideñas. Cortesía

Según el Municipio, los monigotes y decoraciones estarán regulados para garantizar seguridad, evitar riesgos eléctricos y asegurar el control de materiales inflamables.

"El Eje de Seguridad Municipal, liderado por Segura EP, trabajará de manera permanente en territorio para garantizar el orden público, el control del espacio y la prevención de incidentes. El objetivo es que comerciantes y visitantes disfruten de espacios seguros, iluminados y organizados", afirmó la entidad que lidera Aquiles Álvarez.

