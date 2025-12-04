Expreso
agente ATM multa taxis en terminal de Guayaquil
Miembros de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) durante un control.CORTESÍA DE ATM

¿Por qué la ATM de Guayaquil suspendió la sustitución de multas y cuándo vuelve?

Entidad municipal anunció cuándo volverá a habilitarse el trámite y confirmó que ampliará los plazos para usuarios afectados

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil informó la tarde de este 4 de diciembre que el servicio de sustitución de multas se encuentra temporalmente inhabilitado debido a trabajos de actualización tecnológica.

Según el comunicado, las labores en la plataforma digital obligaron a suspender momentáneamente el acceso al trámite

La ATM aseguró que el servicio será restablecido el miércoles 10 de diciembre, fecha desde la cual los usuarios podrán retomar sus gestiones en línea.

“A partir de esta fecha los usuarios podrán ingresar nuevamente a la plataforma web para continuar con el proceso”, indicó la institución.

Guayaquil: ¿Qué pasará con quienes no alcanzaron a realizar el trámite?

La entidad aclaró que se ampliará el plazo para quienes no pudieron iniciar el proceso durante la suspensión, así como para aquellos que aún no han completado los pasos requeridos.

La ATM explicó que los ajustes corresponden a un proceso de optimización de la plataforma que soporta la gestión de trámites vehiculares.

“La ATM agradece la comprensión de la ciudadanía y trabaja para optimizar sus servicios digitales”, finaliza el comunicado.

