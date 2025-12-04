Municipio de Guayaquil propone nueva licencia anual para ordenar todos los negocios

La propuesta unifica y actualiza los trámites, tasas y controles para todos los negocios del cantón, incluidos los turísticos

Vista panorámica de la avenida 9 de Octubre, centro de Guayaquil. Ordenanza apunta negocios del cantón.

El Concejo Cantonal de Guayaquil conocerá este viernes 5 el proyecto de Ordenanza que Regula la Licencia Anual para el Funcionamiento de los Establecimientos, con la que se busca que en un solo cuerpo legal figuren los requisitos, procedimientos y tasas para todos los negocios que operan en la ciudad, incluidos los turísticos.

La reforma tiene como ejes simplificar trámites, modernizar controles, ordenar el uso de suelo, actualizar las tasas municipales y reforzar la fiscalización a través de la Dirección de Justicia y Vigilancia.

Este punto será el primero al tratar por el Cuerpo Edilicio, que llega en segundo debate, y será en una sesión itinerante, en el suburbio de la ciudad.

De acuerdo con los documentos anexos, el proyecto crea formalmente la Licencia Anual para el Funcionamiento de Establecimientos (L.A.F.E.), que deberán obtener todas las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades económicas en Guayaquil.

Quedan exceptuados los negocios registrados en domicilios solo para efectos tributarios, unidades de transporte (salvo turismo), y comerciantes de mercados, kioscos, bahías y afines conforme a sus propias ordenanzas.

La norma establece que toda solicitud ingresada tendrá presunción de veracidad, pero si en controles posteriores se detectan datos falsos, se abrirá un procedimiento sancionador.

Municipio de Guayaquil: Requisitos y obligaciones

Los negocios deberán cumplir obligaciones principales como:

RUC actualizado

Uso de suelo permitido

Pago de la tasa de habilitación

Certificación del Cuerpo de Bomberos

Pago de la tasa turística (si aplica)

Y obligaciones secundarias dentro de plazos específicos: permisos ambientales, trampa de grasa para ciertas actividades, bienestar animal, tasa de desechos sólidos, entre otros.

La Dirección de Justicia y Vigilancia será la encargada del control e impondrá sanciones según el tipo de infracción, se detalla en el documento que será discutido por los ediles.

La nueva ordenanza, si es aprobada, entrará en vigencia el 1 de enero de 2026, tras su publicación oficial.

