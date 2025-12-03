Concejo aprueba parque por Los 4 de Las Malvinas y avanza creación de Camalquil

Concejal López cuestionó el uso de términos; Escala habló de “crimen de Estado” En la sesión se trató la creación de empresa

Guayaquil. Parque para Los 4 de Las Malvinas y avance de Camalquil EP marcan sesión del Concejo.

Un caso que Ecuador no olvida es el de Las Malvinas, conocido también como Los 4 de Las Malvinas. Volvió a estar sobre la mesa del Concejo Cantonal en la sesión de este miércoles 3 de diciembre, a la que no asistió el alcalde Aquiles Álvarez y quien delegó la presidencia a la vicealcaldesa Tatiana Coronel.

El tema constó en el punto 10.3, donde la concejala del PSC, Nelly Pullas, propuso aprobar la denominación Parque Los Cuatro Niños de Las Malvinas para el espacio público conocido como parque de la Coviem, en el sector Sopeña, al sur de la ciudad.

En la sala del Palacio Municipal estuvieron presentes los padres de los menores. Además, Billy Navarrete, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, hizo uso del recurso de participación ciudadana Silla Vacía. Durante su intervención expuso la cronología del caso y recordó que está por cumplirse un año del hecho.

“Es el llamado que traigo: reparar simbólicamente frente a esta situación que hemos presenciado; nadie nos la contó, la vimos. Que se reponga, en términos de reparación simbólica, el derecho a la memoria de estos cuatro niños para que esto no vuelva a pasar…”, expresó.

Pullas señaló que este punto llegaba acompañado de “otros dos hitos” y se dirigió a sus colegas: “Este lunes 8 de diciembre se cumple un año de la desaparición y posterior fallecimiento de los cuatro niños…”.

Blanca López a Nelly Pullas: "No fue un fallecimiento"

Sin embargo, antes de la votación, Blanca López, exvicealcaldesa y actual concejala, pidió la palabra. Aunque la cámara no la enfocaba, tomó postura directa frente a las palabras de Pullas: “Quiero precisar que fue una desaparición forzada y no un fallecimiento, concejala; fue un asesinato. Creo que está bastante claro. Hay diferencia en los términos y nada justifica la violencia ejercida desde el poder contra ninguna persona”.

Después intervino el concejal Arturo Escala, quien fue aún más crítico: “Lamentablemente, el país nos queda debiendo justicia. Es un crimen de Estado, digan lo que digan, y que me enjuicien si quieren; yo, en mi opinión, lo sostengo: es un crimen de Estado”. Luego, se oyeron aplausos en la sala y, finalmente, el punto fue aprobado.

La sesión continuó con otros temas, entre ellos la propuesta del Municipio para crear una nueva empresa pública: Camalquil EP, que se encargaría del servicio de faenamiento en el cantón. El proyecto fue tratado en el primer debate de la ordenanza que regulará su funcionamiento.

La Dirección de Salud Municipal recordó que el actual camal municipal del barrio Cuba tiene más de 100 años de operación y quedó rodeado por el crecimiento urbano. El barrio se desarrolló alrededor de estas instalaciones, lo que mantiene al camal dentro del casco urbano, pese a que la normativa exige operar lejos de zonas pobladas.

La institución señaló que existe un proyecto para construir un nuevo centro de faenamiento fuera de la ciudad, en un terreno expropiado en la vía a Chorrillo, conforme al Manual de Procedimientos para la Inspección y Habilitación de Mataderos de Agrocalidad. Sin embargo, la inversión requerida supera el presupuesto municipal actual, por lo que se plantea delegar la competencia a una empresa pública.

“Para asegurar un sistema moderno, transparente, sostenible y que proteja la salud pública. Ya existe una zona destinada para el próximo camal, en El Chorrillo. No pasemos esto por alto: será un hecho histórico en esta administración”, indicó Pullas.

El ‘nacimiento’ de una empresa pública municipal se suma a otras de esta administración, entre las que figuran Segura EP, Circular EP y Parques EP.

