Canchas de pádel en Urdesa: así puedes reservar gratis y participar en torneo masivo

El Municipio de Guayaquil organiza evento en Urdesa con un torneo y la opción de reservar canchas gratis por una aplicación

Urdesa será sede del Torneo Municipal de Pádel con participación masiva.

El Parque de Pádel del Municipio de Guayaquil, ubicado en Urdesa, vuelve a ser noticia. El Cabildo, liderado por Aquiles Álvarez, recordó que las canchas pueden reservarse de forma gratuita mediante la aplicación Easycancha, seleccionando la opción Pádel Municipio de Guayaquil.

Además, este espacio, que cumple su primer mes de inauguración el 6 de diciembre y tuvo una inversión de más de $500.000, será sede de una competencia que busca fortalecer la participación ciudadana en el deporte.

Torneo Municipal de Pádel en Urdesa: fechas, categorías e inscripciones

La Dirección de Deportes informó que el 1er Torneo Municipal de Pádel - Copa Municipio de Guayaquil se realizará este viernes 28 de noviembre desde las 15:00.

El Municipio anticipó la participación de 160 parejas (320 jugadores) en categorías que van desde 5ta hasta libre juvenil, tanto en masculino como femenino.

Aquiles Álvarez durante la inauguración de las canchas de pádel en Urdesa. Cortesía

Las inscripciones se abrirán de forma presencial durante la presentación del torneo y, desde el 1 de diciembre, podrán realizarse en la web oficial del evento.

“El impulso deportivo no se detiene”, indicó el cabildo al destacar que la iniciativa tiene un enfoque competitivo, formativo y comunitario.

¿Quiénes participarán en el Torneo Municipal de Pádel en Urdesa?

Entre los clubes confirmados, de acuerdo con el Municipio, están Pádel Municipal, Club La Perla, Spot Pádel, Go Padel y We Pádel, que disputarán 400 partidos durante la jornada.

El Municipio asegura que este tipo de eventos busca consolidar a Guayaquil como un referente deportivo regiona..

En tanto, este proyecto fue inaugurado este miércoles 5 de noviembre por el alcalde Aquiles Álvarez, quien incluso participó en un partido demostrativo.

También detalló que en el sitio, antes conocido como la "casa embrujada de Urdesa" incluye dos canchas completas por $56.160, además de edificaciones complementarias como garita, oficina administrativa, baterías sanitarias con duchas, vestidores, cafetería y bodega, por un valor de $96.359,92.

