urdesa aquiles alvarez
Aquiles Álvarez inaugura canchas de pádel en Urdesa.Cortesía

Álvarez defiende inversión de $513.000 en pádel: “No nos llevamos ni un centavo"

El Municipio inauguró las canchas. El alcalde destacó la recuperación del espacio y hablo de transparencia en los gastos

Urdesa tiene un nuevo atractivo deportivo. En el sitio donde antes se encontraba la famosa “casa embrujada” de la calle Higueras, el Municipio de Guayaquil construyó dos canchas de pádel con una inversión total de 513.000 dólares.

El proyecto fue inaugurado este miércoles 5 de noviembre por el alcalde Aquiles Álvarez, quien incluso participó en un partido demostrativo.

Según el Municipio, el objetivo es dar dinamismo y vida a un espacio que estuvo abandonado durante años. La obra incluye dos canchas completas por $56.160, además de edificaciones complementarias como garita, oficina administrativa, baterías sanitarias con duchas, vestidores, cafetería y bodega, por un valor de $96.359,92.

¿Por qué Aquiles Álvarez habló de transparencia en la obra de Urdesa?

El desglose del Municipio detalla también estructura metálica, galpón y cubierta ($70.372,24), cimentación ($25.262,22), parque infantil ($14.907,82), parqueos y camineras ($27.364,34), y cerramiento frontal y posterior ($27.339,24).

Otros $192.420,76 fueron destinados a trabajos preliminares, movimiento de tierra, sistemas contra incendios, redes hidrosanitarias y eléctricas, obras agronómicas, seguridad y salud ocupacional, entre otros rubros.

“Aquí no escondemos nada y aquí no nos llevamos ni un centavo. Administramos con conciencia, porque la plata es de ustedes”, expresó el alcalde Álvarez durante el acto.

urdesa adel
Urdesa deja atrás su ‘casa embrujada’: inversión de $513.000 en canchas de pádel.Cortesía

El alcalde también destacó la recuperación del sitio:

"Lo que era una casa embrujada, ojalá que ya no pene nadie aquí, se convirtió en una realidad, en canchas de pádel y un espacio para los niños y niñas del sector. Así que nos que nos digan lo que nos digan, no nos importa, mientras más nos critican, más trabajamos, sacan lo mejor de nosotros”.

Moradores recordaron que en el sitio se planteaba la construcción de un parque, un centro tecnológico afín a Epico (empresa municipal para gestión de innovación), pero lo que ya es seguro es que Urdesa cuenta con canchas de pádel.

