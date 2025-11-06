Expreso
  Guayaquil

aquiles alvarez
Aquiles Álvarez inauguró las canchas de pádel en Urdesa.Cortesía

Canchas de pádel en Urdesa: Aquiles Álvarez aclara horarios y uso gratuito

Así respondió el alcalde a una usuaria que preguntó por las canchas ubicadas en el terreno de la antigua “casa embrujada”.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, inauguró oficialmente las canchas de pádel en Urdesa, un espacio deportivo construido en el lugar donde antes se encontraba la conocida “casa embrujada”.

Una usuaria en X, identificada como @peperina79, consultó directamente al alcalde sobre cómo acceder al nuevo complejo: “Buenas tardes. ¿Y cómo podemos acceder a las canchas? ¿Horarios? ¡Gracias!”.

El propio Álvarez, que acostumbra a tener interacción con los usuarios en esa red social, respondió: “De lunes a sábado es gratuito de 8:00 a 17:00. Los domingos es gratis todo el día”.

El alcalde agregó que dentro del predio funciona una oficina de administración encargada de gestionar la disponibilidad de turnos.

¿Quién administrará las nuevas canchas de pádel de Guayaquil?

De acuerdo con información oficial publicada en el portal de la Alcaldía, las canchas, que tuvieron un costo de $513.000, estarán administradas por la deportista Doménica González, con el objetivo de garantizar una “gestión técnica, profesional y enfocada en el desarrollo deportivo”.

canchas de padel urdesa
La obra, construida en los predios de la conocida ex “casa embrujada”, en las calles Higueras y CostaneraCortesía

Durante los horarios gratuitos, el Municipio ha anunciado que se ofrecerá instrucción sin costo por parte de profesores especializados.

“Fuera de esos turnos, las tarifas serán significativamente menores que en recintos privados, promoviendo el acceso equitativo al deporte”, informó la entidad municipal, aunque aún no se han precisado los valores.

Aquiles Álvarez aclara cómo usar las nuevas canchas de pádel en Urdesa

Las reservas se realizarán mediante una aplicación digital, la misma que usan la mayoría de complejos privados de pádel en Guayaquil, dijo, sin precisar cuál sería.

