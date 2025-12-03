Nuevo camal en Guayaquil: qué hará Camalquil EP y por qué el Municipio la impulsa

El Concejo debate la creación de Camalquil EP, una empresa pública para modernizar el servicio de faenamiento de la ciudad

El Concejo Municipal de Guayaquil debatirá este 3 de diciembre la creación de Camalquil EP.

El Municipio de Guayaquil impulsa la creación de Camalquil EP, una nueva empresa pública municipal que asumirá el servicio de faenamiento en el cantón. La propuesta será tratada la tarde de este 3 de diciembre en el Concejo Municipal, durante el primer debate de la ordenanza que regulará su funcionamiento.

Entre los argumentos presentados, la Dirección de Salud Municipal recordó que el actual Camal Municipal del barrio Cuba tiene más de 100 años de operación y quedó rodeado por el crecimiento urbano.

El barrio, situado en el sur de la ciudad, se desarrolló alrededor de estas instalaciones, lo que mantiene al camal dentro del casco urbano, pese a que la normativa actual exige operar lejos de zonas pobladas.

Según la institución, existe un proyecto para construir un nuevo centro de faenamiento fuera de la ciudad, en un terreno expropiado en la vía a Chorrillo, cumpliendo el Manual de Procedimientos para la Inspección y Habilitación de Mataderos de Agrocalidad.

Guayaquil crea Camalquil EP: la nueva empresa pública para el servicio de faenamiento

La Dirección de Salud señaló que la iniciativa requiere una inversión considerable que supera el presupuesto municipal actual, por lo que se propone delegar la competencia a una empresa pública.

Además, en documentos del portal municipal se detalla que desde 2023 se han realizado dos exámenes especiales de la Contraloría, cuyos informes incluyen 27 recomendaciones relacionadas con infraestructura, normativa técnica y mejoras operativas.

Muchas de estas acciones demandan intervenciones en instalaciones que han perdido vigencia.

Por ello, la entidad concluyó que la creación de Camalquil EP permitirá ejecutar las mejoras necesarias y garantizar un servicio de faenamiento adecuado y ajustado a la normativa vigente. El borrador del proyecto normativo ya fue remitido para conocimiento del Concejo.

