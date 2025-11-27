¿Nuevas bahías en Guayaquil? El Municipio define áreas para comerciantes: estas son

El Municipio de Guayaquil analiza áreas de intervención que formalicen el comercio autónomo. Por ahora se analizan dos sitios

La popular zona de la Bahía concentra a diario a miles de ciudadanos.

El comercio informal en Guayaquil continúa siendo uno de los desafíos más persistentes para la ciudad.

Hasta ahora, el Municipio ha trabajado con corredores y ferias temporales, una estrategia que ha beneficiado a miles de vendedores. Según Fernando Cornejo, director de Aseo Cantonal, la administración de Aquiles Álvarez ha organizado más de 30 ferias, impactando a 18.000 comerciantes autónomos, incluidos los dedicados a ferias navideñas, escolares y de monigotes.

El Municipio de Guayaquil elabora una ordenanza definitiva para regular el comercio autónomo, confirmó Cornejo a EXPRESO.

Municipio de Guayaquil: ¿Qué propone la nueva ordenanza?

El funcionario explica que el plan contempla establecer “áreas de intervención municipal”, espacios donde el Cabildo podrá actuar para ordenar la actividad económica en la vía pública y, de ser necesario, conformar nuevas zonas comerciales.

Cornejo señaló que, durante el proceso de socialización con comerciantes y presidentes de las asociaciones de la zona, se descartó el uso del término “nueva Bahía”.

“Cuando se les decía ‘nueva Bahía’, respondían: ‘No, nosotros somos la única Bahía, es nuestro nombre propio’”, contó.

El funcionario municipal adelanta la puesta en marcha de áreas de intervención municipal. GERARDO MENOSCAL.

Por ello, el Municipio ajustó el concepto y ahora se trabaja bajo la figura de áreas de intervención. El objetivo es dar un marco legal a asociaciones de comerciantes tipo mall de piso, que actualmente operan ocupando calles y veredas, en el sur, para así formalizarlos dentro de una estructura ordenada.

Zonas descentralizadas para descongestionar el centro

Como parte de la descentralización y además del sector del mall del piso, el Municipio evalúa crear una nueva área comercial en el distrito 2, en Nueva Prosperina, en La Ladrillera, zonas con alta presencia de comercio autónomo.

